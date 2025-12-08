Архиепископу Микаэлу нужна срочная операция, заявил армянский депутат

ЕРЕВАН, 8 дек - РИК Новости. Находящийся в заключении в Армении архиепископ Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэл Аджапахян нуждается в срочной операции, сообщил журналистам оппозиционный депутат армянского парламента Гарник Даниелян.
"Владыка Микаэл нуждается в срочной операции. Этот очень чувствительный вопрос, который должен быть решен как можно скорее. Необходимо создать возможность для проведения операции под наблюдением и при непосредственном участии его личного врача", - заявил депутат.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью (ААЦ) резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес ААЦ в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
