В Конгрессе США предложили создать программу "Страж Арктики"

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американские конгрессмены предложили создать программу "Страж Арктики" с целью противодействия России и Китаю в указанном регионе, следует из текста законопроекта об оборонном бюджете США на 2026 год.
"Посол по особым поручениям по вопросам Арктики должен разработать и реализовать программу под названием "Страж Арктики"... с целью мониторинга и противодействия кампаниям Китая, России и других (стран - ред.), направленным на оказание пагубного воздействия в Арктике и затрагивающим национальную безопасность США, безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в тексте законопроекта.
Также отмечается, что целью указанной программы является наблюдение за местом Арктики в политической, экономической, военной, экономической повестке иностранных государств, укрепление энергетической и кибербезопасности США, а также защита их интересов в вопросе "критических минералов и полезных ископаемых".