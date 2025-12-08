Рейтинг@Mail.ru
В Конгрессе США предложили создать программу "Страж Арктики"
11:29 08.12.2025
В Конгрессе США предложили создать программу "Страж Арктики"
В Конгрессе США предложили создать программу "Страж Арктики"
Американские конгрессмены предложили создать программу "Страж Арктики" с целью противодействия России и Китаю в указанном регионе, следует из текста... РИА Новости, 08.12.2025
сша, арктика, россия, в мире
США, Арктика, Россия, В мире
В Конгрессе США предложили создать программу "Страж Арктики"

В Конгрессе США предложили создать "Стража Арктики" для противодействия России

Здание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американские конгрессмены предложили создать программу "Страж Арктики" с целью противодействия России и Китаю в указанном регионе, следует из текста законопроекта об оборонном бюджете США на 2026 год.
"Посол по особым поручениям по вопросам Арктики должен разработать и реализовать программу под названием "Страж Арктики"... с целью мониторинга и противодействия кампаниям Китая, России и других (стран - ред.), направленным на оказание пагубного воздействия в Арктике и затрагивающим национальную безопасность США, безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в тексте законопроекта.
Также отмечается, что целью указанной программы является наблюдение за местом Арктики в политической, экономической, военной, экономической повестке иностранных государств, укрепление энергетической и кибербезопасности США, а также защита их интересов в вопросе "критических минералов и полезных ископаемых".
