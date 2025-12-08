Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве
22:49 08.12.2025
В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве
В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве - РИА Новости, 08.12.2025
В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве соседки и ее шестилетнего ребенка в подмосковных Котельниках, он признал вину, сообщили в областном главке СК РФ и РИА Новости, 08.12.2025
В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве женщины и ее шестилетнего сына

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве соседки и ее шестилетнего ребенка в подмосковных Котельниках, он признал вину, сообщили в областном главке СК РФ и подмосковной прокуратуре.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что в полицию поступило сообщение от жителя многоквартирного дома по улице Сосновой. Он сообщил, что его сосед, который находится в командировке, уже несколько дней не может связаться с супругой, и попросил проверить его квартиру. Подойдя к двери, мужчина увидел, что она приоткрыта, а на полу в коридоре бурые пятна.
Когда приехали правоохранители, в квартире обнаружили тела женщины и ее шестилетнего сына с множественными ссадинами на голове.
По подозрению в совершении двойного убийства, по данным СК, был задержан 32-летний сосед потерпевших. По предварительным данным, преступление было совершено на почве затяжного бытового конфликта.
«
"По ходатайству следователя судом арестован 32-летний житель Котельников, обвиняемый в убийстве женщины и ребенка", - сказали в областном главке СК.
В подмосковном надзорном ведомстве сообщили, что вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал.
При этом, как сообщает следствие, в ходе обыска в квартире обвиняемого обнаружено и изъято орудие преступления - молоток. В настоящее время по нему назначено проведение экспертизы.
ПроисшествияКотельникиРоссияИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Крушение вертолета в Дагестане
 
 
