В Подмосковье арестовали мужчину, обвиняемого в двойном убийстве

Когда приехали правоохранители, в квартире обнаружили тела женщины и ее шестилетнего сына с множественными ссадинами на голове.

"По ходатайству следователя судом арестован 32-летний житель Котельников, обвиняемый в убийстве женщины и ребенка", - сказали в областном главке СК.

При этом, как сообщает следствие, в ходе обыска в квартире обвиняемого обнаружено и изъято орудие преступления - молоток. В настоящее время по нему назначено проведение экспертизы.