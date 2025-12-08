Рейтинг@Mail.ru
Анохин назвал следующую тему обучения в "Героях СВОего времени. Смоленск"
Смоленская область
Смоленская область
 
23:22 08.12.2025
Анохин назвал следующую тему обучения в "Героях СВОего времени. Смоленск"
Анохин назвал следующую тему обучения в "Героях СВОего времени. Смоленск" - РИА Новости, 08.12.2025
Анохин назвал следующую тему обучения в "Героях СВОего времени. Смоленск"
Следующий блок обучения программы "Герои СВОего времени. Смоленск" будет посвящен экономике и финансам, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 08.12.2025
смоленская область
общество
смоленская область
василий анохин
мгимо
смоленская область
общество, смоленская область, василий анохин, мгимо
Смоленская область, Общество, Смоленская область, Василий Анохин, МГИМО
Анохин назвал следующую тему обучения в "Героях СВОего времени. Смоленск"

Анохин: следующий блок "Герои СВОего времени. Смоленск" будет посвящен экономике

Василий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Следующий блок обучения программы "Герои СВОего времени. Смоленск" будет посвящен экономике и финансам, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он отметил, что текущий период стажировок для курсантов проекта завершается. Защитники побывали на предприятиях и в учреждениях региона, знакомились с их работой. Наставники помогали разобраться в деталях и особенностях управленческих процессов.
«
"Сегодня встретился со своим подопечным, Александром Тихоновым, также подвели итоги прошедшей стажировки", — написал Анохин в своем официальном канале в мессенджере Max.
Тихонов — выпускник Смоленской военной академии. В этом году прошел профессиональную переподготовку при МГИМО по направлению "Развитие территорий и инфраструктура городского хозяйства".
За время стажировки он изучал работу объектов предприятия "Смоленскрегионтеплоэнерго", выезжал на стройплощадки новых объектов. Еще один этап прошел в министерстве архитектуры и строительства, а также в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области — знакомился с вопросами кадастра, капитального строительства и диспетчерского управления.
"Как наставнику, мне приятно видеть, что Александр подошел к делу с большой ответственностью, вникая во все детали", — отметил Анохин.
В ближайшее время участники программы "Герои СВОего времени. Смоленск" приступят к следующему блоку обучения. Он будет посвящен экономике и финансам. Лекции для курсантов прочитают эксперты РАНХиГС, сотрудники правительства Смоленской области. Весь курс рассчитан до июня 2026 года.
"Опыт и знания наших защитников позволят реализовать свой потенциал в гражданской жизни", — заключил губернатор региона.
 
Смоленская областьОбществоСмоленская областьВасилий АнохинМГИМО
 
 
