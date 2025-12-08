Анохин назвал следующую тему обучения в "Героях СВОего времени. Смоленск"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Следующий блок обучения программы "Герои СВОего времени. Смоленск" будет посвящен экономике и финансам, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что текущий период стажировок для курсантов проекта завершается. Защитники побывали на предприятиях и в учреждениях региона, знакомились с их работой. Наставники помогали разобраться в деталях и особенностях управленческих процессов.

« "Сегодня встретился со своим подопечным, Александром Тихоновым, также подвели итоги прошедшей стажировки", — написал Анохин в своем официальном канале в мессенджере Max.

Тихонов — выпускник Смоленской военной академии. В этом году прошел профессиональную переподготовку при МГИМО по направлению "Развитие территорий и инфраструктура городского хозяйства".

За время стажировки он изучал работу объектов предприятия "Смоленскрегионтеплоэнерго", выезжал на стройплощадки новых объектов. Еще один этап прошел в министерстве архитектуры и строительства, а также в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области — знакомился с вопросами кадастра, капитального строительства и диспетчерского управления.

"Как наставнику, мне приятно видеть, что Александр подошел к делу с большой ответственностью, вникая во все детали", — отметил Анохин.

В ближайшее время участники программы "Герои СВОего времени. Смоленск" приступят к следующему блоку обучения. Он будет посвящен экономике и финансам. Лекции для курсантов прочитают эксперты РАНХиГС, сотрудники правительства Смоленской области. Весь курс рассчитан до июня 2026 года.