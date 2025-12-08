Рейтинг@Mail.ru
В британском Кроуборо создали патруль на фоне планов размещения мигрантов - РИА Новости, 08.12.2025
22:12 08.12.2025
В британском Кроуборо создали патруль на фоне планов размещения мигрантов
В британском Кроуборо создали патруль на фоне планов размещения мигрантов - РИА Новости, 08.12.2025
В британском Кроуборо создали патруль на фоне планов размещения мигрантов
Жители Кроуборо на юге Англии создали "патруль", чтобы охранять город от "нежелательного поведения" на фоне планов британского премьера Кира Стармера разместить РИА Новости, 08.12.2025
В британском Кроуборо создали патруль на фоне планов размещения мигрантов

Жители Кроуборо создали патруль на фоне планов размещения мигрантов

© Getty Images / Carl CourtПротест против нелегальной миграции
Протест против нелегальной миграции - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Getty Images / Carl Court
Протест против нелегальной миграции. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. Жители Кроуборо на юге Англии создали "патруль", чтобы охранять город от "нежелательного поведения" на фоне планов британского премьера Кира Стармера разместить сотни мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине населенного пункта.
Корреспондент РИА Новости 11 ноября выяснил, что жители Кроуборо, чьи дома расположены в районе, прилегающем к военному тренировочному полигону, где власти хотят размесить нелегальных мигрантов, боятся за свою безопасность и ждут падения стоимости жилья. Петицию против размещения мигрантов в Кроуборо на сайте Change.org подписали уже более 7,5 тысяч человек.
"Патруль быстрого реагирования Кроуборо - инициатива местных жителей, которые хотят принимать активное участие в поддержании в городе атмосферы безопасности, гостеприимства и ухоженности... Цель проста: своим присутствием не допускать нежелательного поведения, укреплять взаимное доверие среди тех, кто здесь живет и работает, и действовать в качестве узнаваемых доверенных лиц в сообществе", - говорится в заявлении в группе Crowborough Fast Reaction Patrol в соцсети Facebook*.
Организаторы намерены патрулировать город в светоотражающих куртках и красных кепках. В основном они будут присутствовать на улицах утром и днем, когда дети идут в школу и возвращаются из нее, а также после наступления темноты. О любом несоответствующем поведении патруль будет сообщать властям.
Группа запустила инициативу по сбору средств на сайте для краудфандинга: crowdfunder.co.uk. По состоянию на понедельник на нужды патруля пожертвовали уже почти 4 тысячи фунтов (5,3 тысячи долларов).
О планах по размещению нелегалов в казармах стало известно в конце октября. По замыслу британского МВД, планируется размещать мигрантов, прибывающих в страну на лодках, в двух армейских казармах. Одна из них находится в Шотландии, другая - в Кроуборо. В двух казармах разместят около 900 мигрантов. Использование военных казарм также рассматривается как сдерживающий фактор для мигрантов, пересекающих пролив Ла-Манш, поскольку чиновники надеются, что такое размещение будет менее привлекательным, чем гостиницы.
В ноябре в городке начались регулярные акции протеста против плана властей разместить сотни мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине города. Местные жители заявляют, что из соображений безопасности уже установили в своих домах сигнализацию, а также выражают обеспокоенность по поводу того, что к местным терапевтам, к которым и так приходится записываться с трудом, припишут дополнительно 600 мигрантов. В конце ноября власти на фоне недовольства жителей объявили, что отложили реализацию плана.
В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель зафиксировали в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
