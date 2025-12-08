В британском Кроуборо создали патруль на фоне планов размещения мигрантов

ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. Жители Кроуборо на юге Англии создали "патруль", чтобы охранять город от "нежелательного поведения" на фоне планов британского премьера Кира Стармера разместить сотни мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине населенного пункта.

Корреспондент РИА Новости 11 ноября выяснил, что жители Кроуборо, чьи дома расположены в районе, прилегающем к военному тренировочному полигону, где власти хотят размесить нелегальных мигрантов, боятся за свою безопасность и ждут падения стоимости жилья. Петицию против размещения мигрантов в Кроуборо на сайте Change.org подписали уже более 7,5 тысяч человек.

"Патруль быстрого реагирования Кроуборо - инициатива местных жителей, которые хотят принимать активное участие в поддержании в городе атмосферы безопасности, гостеприимства и ухоженности... Цель проста: своим присутствием не допускать нежелательного поведения, укреплять взаимное доверие среди тех, кто здесь живет и работает, и действовать в качестве узнаваемых доверенных лиц в сообществе", - говорится в заявлении в группе Crowborough Fast Reaction Patrol в соцсети Facebook*.

Организаторы намерены патрулировать город в светоотражающих куртках и красных кепках. В основном они будут присутствовать на улицах утром и днем, когда дети идут в школу и возвращаются из нее, а также после наступления темноты. О любом несоответствующем поведении патруль будет сообщать властям.

Группа запустила инициативу по сбору средств на сайте для краудфандинга: crowdfunder.co.uk. По состоянию на понедельник на нужды патруля пожертвовали уже почти 4 тысячи фунтов (5,3 тысячи долларов).

О планах по размещению нелегалов в казармах стало известно в конце октября. По замыслу британского МВД, планируется размещать мигрантов, прибывающих в страну на лодках, в двух армейских казармах. Одна из них находится в Шотландии , другая - в Кроуборо. В двух казармах разместят около 900 мигрантов. Использование военных казарм также рассматривается как сдерживающий фактор для мигрантов, пересекающих пролив Ла-Манш , поскольку чиновники надеются, что такое размещение будет менее привлекательным, чем гостиницы.

В ноябре в городке начались регулярные акции протеста против плана властей разместить сотни мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине города. Местные жители заявляют, что из соображений безопасности уже установили в своих домах сигнализацию, а также выражают обеспокоенность по поводу того, что к местным терапевтам, к которым и так приходится записываться с трудом, припишут дополнительно 600 мигрантов. В конце ноября власти на фоне недовольства жителей объявили, что отложили реализацию плана.

В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем в 2023 году. Рекордный показатель зафиксировали в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов.