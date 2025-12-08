В Ангарске развернули ПВР из-за аварии на ТЭЦ

«

"Мы готовы к тому, что из-за понижения температур у нас могут возникнуть сложности в социальных учреждениях и в жилых домах. Развернуты пункты временного размещения на 6 тысяч человек... Все службы работают в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.