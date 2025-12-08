В Ангарске развернули ПВР из-за аварии на ТЭЦ

КРАСНОЯРСК, 8 дек - РИА Новости. Пункты временного размещения на 6 тысяч человек развернуты в Ангарске (Иркутская область) в связи с аварией на ТЭЦ-9, из-за которой подача тепла ограничена в 1,5 тысячах многоквартирных домов и 121 социально значимом объекте, сообщает мэрия.
"Мы готовы к тому, что из-за понижения температур у нас могут возникнуть сложности в социальных учреждениях и в жилых домах. Развернуты пункты временного размещения на 6 тысяч человек... Все службы работают в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Аварийная ситуация на ТЭЦ-9 в Ангарске стала причиной понижения температуры более чем в 1,5 тысячи жилых домах, а также в социальных объектах. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. По информации Байкальской энергетической компании, ситуация стабилизируется в среду, 10 декабря, к 15.00 (10.00 мск).
Прокуратура Иркутской области начала проверку после аварийной ситуации на ТЭЦ-9.
Сейчас в Ангарске температура воздуха, по данным Гидрометцентра РФ, минус 12 градусов. Через сутки синоптики прогнозируют похолодание до минус 32 градусов.