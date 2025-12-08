Рейтинг@Mail.ru
11:59 08.12.2025
В Тверской области загорелся склад
В Тверской области загорелся склад
Одноэтажное здание склада загорелось на площади порядка 1,1 тысячи квадратных метров в Тверской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.12.2025
В Тверской области загорелся склад

© ГУ МЧС России по Тверской областиЛиквидация пожара на складе в Тверской области. Кадр видео
© ГУ МЧС России по Тверской области
Ликвидация пожара на складе в Тверской области. Кадр видео
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Одноэтажное здание склада загорелось на площади порядка 1,1 тысячи квадратных метров в Тверской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар произошел по адресу: деревня Дубровки, дом 45. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание складского металлического ангара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что площадь пожара составляет 1,1 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 28 человек и шесть единиц техники.
В Кашире потушили пожар в здании администрации
ПроисшествияРоссияДубровкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
