В Тверской области загорелся склад
Одноэтажное здание склада загорелось на площади порядка 1,1 тысячи квадратных метров в Тверской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.12.2025
