В Тверской области загорелся склад

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Одноэтажное здание склада загорелось на площади порядка 1,1 тысячи квадратных метров в Тверской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что площадь пожара составляет 1,1 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 28 человек и шесть единиц техники.