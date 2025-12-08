На Аляске произошло новое землетрясение

Накануне землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 96 километрах от Якутата. Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что сообщений о пострадавших или разрушениях от землетрясения нет. Около полутора часов назад произошло землетрясение магнитудой 4,7 в 89 километрах от города Санд-Пойнт на Аляске.