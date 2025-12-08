На Аляске произошло новое землетрясение

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от города Якутат в американском штате Аляска, сообщила геологическая служба США (USGS).
По данным службы, землетрясение произошло в 23.50 воскресенья по времени UTC (2.50 понедельника мск) в 104 километрах к северу от города Якутат на Аляске. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Накануне землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 96 километрах от Якутата. Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что сообщений о пострадавших или разрушениях от землетрясения нет. Около полутора часов назад произошло землетрясение магнитудой 4,7 в 89 километрах от города Санд-Пойнт на Аляске.