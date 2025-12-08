Рейтинг@Mail.ru
На Аляске произошло новое землетрясение
04:17 08.12.2025
На Аляске произошло новое землетрясение
На Аляске произошло новое землетрясение
в мире
аляска
аляска
2025
в мире, аляска
В мире, Аляска
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло менее чем в сотне километров от города Якутат в американском штате Аляска, сообщила геологическая служба США (USGS).
Около часа назад в 104 километрах к северу от города было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.
По данным службы, новое землетрясение произошло в 0.56 по времени UTC (3.56 мск) в 90 километрах к северу от города Якутат на Аляске. Очаг залегал на глубине пяти километров.
Ранее землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 96 километрах от Якутата. Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что сообщений о пострадавших или разрушениях от землетрясения нет. В ночь на понедельник также произошло землетрясение магнитудой 4,7 в 89 километрах от города Санд-Пойнт на Аляске.
