На Аляске произошло новое землетрясение

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Новое землетрясение магнитудой 5,8 произошло менее чем в сотне километров от города Якутат в американском штате Аляска, сообщила геологическая служба США (USGS).
Около часа назад в 104 километрах к северу от города было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.
По данным службы, новое землетрясение произошло в 0.56 по времени UTC (3.56 мск) в 90 километрах к северу от города Якутат на Аляске. Очаг залегал на глубине пяти километров.
Ранее землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 96 километрах от Якутата. Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что сообщений о пострадавших или разрушениях от землетрясения нет. В ночь на понедельник также произошло землетрясение магнитудой 4,7 в 89 километрах от города Санд-Пойнт на Аляске.