На Аляске произошло новое землетрясение

Около часа назад в 104 километрах к северу от города было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.

Ранее землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 96 километрах от Якутата. Американский сенатор от штата Аляска Дэн Салливан заявил, что сообщений о пострадавших или разрушениях от землетрясения нет. В ночь на понедельник также произошло землетрясение магнитудой 4,7 в 89 километрах от города Санд-Пойнт на Аляске.