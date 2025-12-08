Алехина* оштрафовали за незаконное использование персональных данных

КУРСК, 8 дек - РИА Новости. Мировой суд города Курска рассмотрел административное дело в отношении признанного иноагентом блогера Романа Алехина* и назначил ему штраф за незаконное использование персональных данных иного лица на каналах в мессенджере, владельцем которых он является, Мировой суд города Курска рассмотрел административное дело в отношении признанного иноагентом блогера Романа Алехина* и назначил ему штраф за незаконное использование персональных данных иного лица на каналах в мессенджере, владельцем которых он является, сообщили в пресс-службе судов по региону.

« "Мировым судьей судебного участка № 8 Сеймского округа города Курска рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении бывшего советника губернатора Курской области и военного блогера Романа Алехина* за незаконное использование в мессенджере персональных данных иного лица. Роман Алехин* мировым судьей привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ (за невыполнение в сроки, установленные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, требований уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об их уничтожении)", - сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Из опубликованного постановления мирового судьи следует, что в Роскомнадзор поступило обращение третьего лица по вопросу возможного нарушения Алехиным* Федерального закона "О персональных данных".

"По информации указанного лица в мессенджере на каналах, владельцем которых является Алехин*, бывший советник губернатора Курской области распространял его персональные данные без соответствующего согласия. В адрес Алехина* Р. Ю. Роскомнадзор направил уведомление о прекращении неправомерной обработки персональных данных, которое он в предусмотренный Законом срок не исполнил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в судебном заседании Алехин* свою вину не признал, мотивируя тем, что уведомление Роскомнадзора не получал и не знал о необходимости в срок до 22 июня 2025 года удалить персональные данные заявителя.

« "За совершение правонарушения Алехину* Р. Ю. назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано", - сообщили в суде.