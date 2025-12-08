Рейтинг@Mail.ru
Алехина* оштрафовали за незаконное использование персональных данных - РИА Новости, 08.12.2025
23:36 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/alekhin-2060692047.html
Алехина* оштрафовали за незаконное использование персональных данных
Алехина* оштрафовали за незаконное использование персональных данных - РИА Новости, 08.12.2025
Алехина* оштрафовали за незаконное использование персональных данных
Мировой суд города Курска рассмотрел административное дело в отношении признанного иноагентом блогера Романа Алехина* и назначил ему штраф за незаконное... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T23:36:00+03:00
2025-12-08T23:36:00+03:00
происшествия
курская область
курск
россия
роман алехин (блогер)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
курская область
курск
россия
происшествия, курская область, курск, россия, роман алехин (блогер), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Курская область, Курск, Россия, Роман Алехин (блогер), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Алехина* оштрафовали за незаконное использование персональных данных

Блогер-иноагент Алехин получил штраф за публикацию персональных данных иных лиц

© Фото : соцсети Романа АлехинаРоман Алехин*
Роман Алехин* - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : соцсети Романа Алехина
Роман Алехин*. Архивное фото
КУРСК, 8 дек - РИА Новости. Мировой суд города Курска рассмотрел административное дело в отношении признанного иноагентом блогера Романа Алехина* и назначил ему штраф за незаконное использование персональных данных иного лица на каналах в мессенджере, владельцем которых он является, сообщили в пресс-службе судов по региону.
«
"Мировым судьей судебного участка № 8 Сеймского округа города Курска рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении бывшего советника губернатора Курской области и военного блогера Романа Алехина* за незаконное использование в мессенджере персональных данных иного лица. Роман Алехин* мировым судьей привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ (за невыполнение в сроки, установленные законодательством Российской Федерации в области персональных данных, требований уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об их уничтожении)", - сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.
Военный блогер Роман Алехин - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Курской области начали проверку после публикации видео о блогере Алехине
10 сентября, 12:26
Из опубликованного постановления мирового судьи следует, что в Роскомнадзор поступило обращение третьего лица по вопросу возможного нарушения Алехиным* Федерального закона "О персональных данных".
"По информации указанного лица в мессенджере на каналах, владельцем которых является Алехин*, бывший советник губернатора Курской области распространял его персональные данные без соответствующего согласия. В адрес Алехина* Р. Ю. Роскомнадзор направил уведомление о прекращении неправомерной обработки персональных данных, которое он в предусмотренный Законом срок не исполнил", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в судебном заседании Алехин* свою вину не признал, мотивируя тем, что уведомление Роскомнадзора не получал и не знал о необходимости в срок до 22 июня 2025 года удалить персональные данные заявителя.
«
"За совершение правонарушения Алехину* Р. Ю. назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Постановление может быть обжаловано", - сообщили в суде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Военный блогер Роман Алехин* - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Блогер Алехин* заявил, что приостанавливает ведение социальных сетей
1 октября, 15:35
 
ПроисшествияКурская областьКурскРоссияРоман Алехин (блогер)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
