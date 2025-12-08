Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области задержали украинского агента после поджога
09:49 08.12.2025 (обновлено: 10:19 08.12.2025)
В Ростовской области задержали украинского агента после поджога
В Ростовской области задержали украинского агента после поджога
ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 08.12.2025
происшествия
ростовская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
ростовская область
украина
происшествия, ростовская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Ростовская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
В Ростовской области задержали украинского агента после поджога

В Ростовской области задержали агента Киева после поджога термошкафа вышки

Задержанный агент украинских спецслужб, совершивший поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области
Задержанный агент украинских спецслужб, совершивший поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© ФСБ России
Задержанный агент украинских спецслужб, совершивший поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, 2004 года рождения., подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, посредством мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины, после чего дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия СБУ в осуществлении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
"По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи", - добавили в ведомстве.
Задержание агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
10 сентября, 11:49
 
ПроисшествияРостовская областьУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
