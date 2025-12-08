В Ростовской области задержали украинского агента после поджога

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ФСБ задержала агента украинских спецслужб, совершившего поджог термошкафа вышки сотовой связи в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Ростовской области пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, 2004 года рождения., подозреваемого в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, посредством мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником службы безопасности Украины, после чего дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия СБУ в осуществлении деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
"По заданию куратора он за денежное вознаграждение совершил поджог термошкафа вышки сотовой связи", - добавили в ведомстве.
