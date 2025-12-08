Рейтинг@Mail.ru
В Африке хотят большего участия Трампа в урегулировании, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2025
02:59 08.12.2025
В Африке хотят большего участия Трампа в урегулировании, пишут СМИ
В Африке хотят большего участия Трампа в урегулировании, пишут СМИ
В Африке хотят большего участия Трампа в урегулировании, пишут СМИ
Ряд африканских лидеров хотят, чтобы президент США Дональд Трамп принимал большее участие в разрешении конфликтов на континенте, пишет издание Politico со... РИА Новости, 08.12.2025
в мире
сша
судан
африка
дональд трамп
в мире, сша, судан, африка, дональд трамп
В мире, США, Судан, Африка, Дональд Трамп
В Африке хотят большего участия Трампа в урегулировании, пишут СМИ

Politico: в Африке хотят большего участия Трампа в урегулировании конфликтов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ряд африканских лидеров хотят, чтобы президент США Дональд Трамп принимал большее участие в разрешении конфликтов на континенте, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц.
"В частности несколько африканских лидеров сказали, что они хотели бы, чтобы Трамп был более вовлечен в завершение конфликтов на их континенте, и в особенности в Судане. Им все равно, сколько гадостей Трамп наговорил об Африке, они отмахиваются от этих слов, как от нерелевантной политической риторике", - говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Африканские страсти вокруг природных ресурсов
28 октября, 08:00
Как пишет издание, "за сотни и тысячи миль" от США, где Трамп сталкивается с внутренними кризисами, в том числе и падающим рейтингом, его проблемы несущественны - американский президент остается "мастодонтом в глазах всего остального мира" как человек, который может или разрушить другую страну, или разрешить ее проблемы.
Ранее кенийский президент Уильям Руто в ходе церемонии подписания мирного договора между Руандой и ДРК в четверг попросил Трампа помочь Судану справиться со сложной гуманитарной ситуацией, усугубившейся в результате продолжительного конфликта.
Согласно опросу Gallup, результаты которого были опубликованы в конце ноября, рейтинг президента Трампа обновил антирекорд его второго срока в Белом доме - американского лидера поддерживают всего 36% американцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Африка делает ставку на Россию
15 октября, 08:00
 
В миреСШАСуданАфрикаДональд Трамп
 
 
