В Африке хотят большего участия Трампа в урегулировании, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ряд африканских лидеров хотят, чтобы президент США Дональд Трамп принимал большее участие в разрешении конфликтов на континенте, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц.
"В частности несколько африканских лидеров сказали, что они хотели бы, чтобы Трамп был более вовлечен в завершение конфликтов на их континенте, и в особенности в Судане. Им все равно, сколько гадостей Трамп наговорил об Африке, они отмахиваются от этих слов, как от нерелевантной политической риторике", - говорится в материале.
Как пишет издание, "за сотни и тысячи миль" от США, где Трамп сталкивается с внутренними кризисами, в том числе и падающим рейтингом, его проблемы несущественны - американский президент остается "мастодонтом в глазах всего остального мира" как человек, который может или разрушить другую страну, или разрешить ее проблемы.
Ранее кенийский президент Уильям Руто в ходе церемонии подписания мирного договора между Руандой и ДРК в четверг попросил Трампа помочь Судану справиться со сложной гуманитарной ситуацией, усугубившейся в результате продолжительного конфликта.
Согласно опросу Gallup, результаты которого были опубликованы в конце ноября, рейтинг президента Трампа обновил антирекорд его второго срока в Белом доме - американского лидера поддерживают всего 36% американцев.
