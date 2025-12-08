В Африке хотят большего участия Трампа в урегулировании, пишут СМИ

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ряд африканских лидеров хотят, чтобы президент США Дональд Трамп принимал большее участие в разрешении конфликтов на континенте, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц.

Согласно опросу Gallup, результаты которого были опубликованы в конце ноября, рейтинг президента Трампа обновил антирекорд его второго срока в Белом доме - американского лидера поддерживают всего 36% американцев.