https://ria.ru/20251208/aeroport-2060478239.html
В "Домодедово" и "Жуковском" ввели временные ограничения
В "Домодедово" и "Жуковском" ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.12.2025
В "Домодедово" и "Жуковском" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T04:47:00+03:00
2025-12-08T04:47:00+03:00
2025-12-08T04:47:00+03:00
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
жуковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895887930_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_30e49e8cec006baa9ec11b6828a5b6d2.jpg
https://ria.ru/20251208/vnukovo-2060474608.html
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895887930_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a442fb6e9e1e91b47f7ef277ae7168b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность, жуковский
Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность, Жуковский
В "Домодедово" и "Жуковском" ввели временные ограничения
В "Домодедово" и "Жуковском" ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов