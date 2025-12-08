Рейтинг@Mail.ru
В "Домодедово" и "Жуковском" ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.12.2025
04:47 08.12.2025
В "Домодедово" и "Жуковском" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация. РИА Новости, 08.12.2025
В "Домодедово" и "Жуковском" ввели временные ограничения

Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Одновременно Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту "Жуковский".
Домодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)БезопасностьЖуковский
 
 
