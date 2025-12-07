Рейтинг@Mail.ru
Зима не спешит приходить в Москву - РИА Новости, 07.12.2025
15:08 07.12.2025 (обновлено: 15:09 07.12.2025)
Зима не спешит приходить в Москву
Зима и стабильный снежный покров не торопятся приходить в столичный регион, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 07.12.2025
общество, москва, московская область (подмосковье), россия, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Погода
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Зима и стабильный снежный покров не торопятся приходить в столичный регион, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
«
"После того как в Москве и Подмосковье, то есть в центре Европейской части России, пройдет снежок, новая волна тепла придет, вновь потеплеет до трех-пяти градусов тепла, и этот выпавший снег снова смоет. Так что граница снежного покрова, скорее всего, так и застынет на рубеже Петрозаводск, Кострома, Нижний Новгород, Саратов. Не продвинется южнее. Так что, скорее, стабильное положение снежного покрова, зима не торопится в среднюю полосу, только снежком и небольшими морозами затронет", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что вероятность того, что в декабре в столице пойдет снег, всегда есть. Но сказать с полной определенностью, когда это произойдет, не возьмется ни один уважающий себя метеоролог.
"У меня есть ощущение, что к концу недели это будет не 92%, а 88%. Потому что в середине следующей недели ожидается небольшой снег в средней полосе. Но, скорее, он затронет восточный район, имеется в виду Волго-Вятский район, среднее Поволжье. Вот сюда будет смещаться основная фронтальная зона и основная зона с осадками", - добавил синоптик.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет снег
5 декабря, 03:50
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияПогода
 
 
