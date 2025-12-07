Житель Торского рассказал, как вытаскивал осколок из ноги после атаки ВСУ

“Я только поднимаю голову – он (дрон – ред.). Раз висит, то все – я четыре шага делаю и под забором взорвался, и осколок в ногу… Дрон меня ранил во дворе, а потом, пока я осколок доставал – он еще прилетел и скинул зажигательный (снаряд – ред.). Сережа (сосед – ред.) выбегает и говорит: “Все, мы горим”, и мы убежали”, - рассказал беженец.