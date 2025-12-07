Рейтинг@Mail.ru
Житель Торского рассказал, как вытаскивал осколок из ноги после атаки ВСУ - РИА Новости, 07.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 07.12.2025
Житель Торского рассказал, как вытаскивал осколок из ноги после атаки ВСУ
Житель Торского рассказал, как вытаскивал осколок из ноги после атаки ВСУ - РИА Новости, 07.12.2025
Житель Торского рассказал, как вытаскивал осколок из ноги после атаки ВСУ
Местный житель Торского с помощью лезвия, ножа и щипцов пытался достать из ноги застрявший осколок после целенаправленной атаки ВСУ с помощью дрона, рассказал... РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность
Житель Торского рассказал, как вытаскивал осколок из ноги после атаки ВСУ

Житель Торского пытался ножом вытащить осколок из ноги после атаки дрона ВСУ

Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Местный житель Торского с помощью лезвия, ножа и щипцов пытался достать из ноги застрявший осколок после целенаправленной атаки ВСУ с помощью дрона, рассказал РИА Новости получивший ранение беженец села Денис Кузьминов.
“Я только поднимаю голову – он (дрон – ред.). Раз висит, то все – я четыре шага делаю и под забором взорвался, и осколок в ногу… Дрон меня ранил во дворе, а потом, пока я осколок доставал – он еще прилетел и скинул зажигательный (снаряд – ред.). Сережа (сосед – ред.) выбегает и говорит: “Все, мы горим”, и мы убежали”, - рассказал беженец.
По его словам, дрон ВСУ наблюдал за ним, видел его передвижения по двору и не мог перепутать с военным.
«

“Первую помощь оказали сами себе… Лезвием резали, ножом. Выдернуть я его (осколок – ред.) не могу, так глубоко засело, а потом щипцами выдрал”, - подытожил Кузьминов.

Он добавил, что ВСУ регулярно атаковали поселок с помощью дронов, начиная от сбросов с FPV и заканчивая применением гексакоптеров "Баба Яга" против других местных жителей.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
