Рейтинг@Mail.ru
Правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/zhenschiny-2060379332.html
Правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий
Правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий - РИА Новости, 07.12.2025
Правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий
Правительство России планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T06:29:00+03:00
2025-12-07T06:29:00+03:00
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571291754_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_b4a3dfa0e95fb95cbcf64937547ef02f.jpg
https://ria.ru/20180307/1515921483.html
https://ria.ru/20250311/matvienko-2004350840.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571291754_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_7f3f7ab00598b179e014f16ad9696afa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Правительство планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий

РИА Новости: число запрещенных для женщин профессий сократят в 2027 году

© РИА Новости / \Владимир АстапковичЖенщина работает за компьютером
Женщина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / \Владимир Астапкович
Женщина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство России планирует сократить перечень запрещенных для женщин профессий в 2027 году, следует из утвержденной дорожной карты по национальной модели ведения бизнеса, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года", - говорится в документе.
Владимир Путин. 6 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 07.03.2018
Грань между мужскими и женскими профессиями стирается, заявил Путин
7 марта 2018, 11:27
Минтруд России изменит приказ, регулирующий список производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, где труд женщин ограничен.
План предусматривает, что к марту 2027 года ведомства совместно с работодателями и профсоюзами должны определить работы для исключения из ограничительного перечня. Параллельно будут аудированы условия труда на этих местах на предмет рисков.
Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА проведут научные эпидемиологические исследования влияния вредных факторов на женский организм в данных профессиях.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Большинство женщин хотят совмещать материнство с работой, заявила Матвиенко
11 марта, 15:48
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала