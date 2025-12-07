https://ria.ru/20251207/zemletryasenie-2060359936.html
В американском штате Аляска произошло сильное землетрясение
В американском штате Аляска произошло сильное землетрясение - РИА Новости, 07.12.2025
В американском штате Аляска произошло сильное землетрясение
В районе Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщила USGS. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T00:10:00+03:00
2025-12-07T00:10:00+03:00
2025-12-07T00:20:00+03:00
в мире
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_183debd547a6f5f471d13e4321a101ba.jpg
https://ria.ru/20251206/zemletryasenie-2060116142.html
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78f91c33fac528e2441d9571efffec13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска
В американском штате Аляска произошло сильное землетрясение
В американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,0
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
В районе Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщила USGS
.
Как показано на карте геологической службы, очаг находился на юге канадской территории Юкон.
Изначально силу бедствия оценили в 6,8 балла.
Вскоре USGS скорректировала данные. В частности, там уточнили, что землетрясение произошло в 90 километрах к северу от Якутата, очаг залегал на глубине 10 километров.