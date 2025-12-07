МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США планируют избавиться от Владимира Зеленского, так как он не стремится принимать позицию Вашингтона по конфликту на Украине, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
"США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа. Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР", — утверждается в материале.
По мнению автора статьи, украинские политики уже вовсю готовятся к борьбе за власть.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Двадцать восьмого ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на антикоррупционное бюро, его сотрудники впоследствии никому не предъявили обвинения.
