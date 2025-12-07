Рейтинг@Mail.ru
"Готовятся к борьбе". На Западе раскрыли, что ждет Зеленского - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 07.12.2025 (обновлено: 17:06 07.12.2025)
https://ria.ru/20251207/zelenskiy-2060430530.html
"Готовятся к борьбе". На Западе раскрыли, что ждет Зеленского
"Готовятся к борьбе". На Западе раскрыли, что ждет Зеленского - РИА Новости, 07.12.2025
"Готовятся к борьбе". На Западе раскрыли, что ждет Зеленского
США планируют избавиться от Владимира Зеленского, так как он не стремится принимать позицию Вашингтона по конфликту на Украине, заявил журналист Пол Стейган в... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T17:03:00+03:00
2025-12-07T17:06:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
андрей ермак
фбр
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:631:2466:2018_1920x0_80_0_0_2caf49aec074d5a539f117df1f5fe151.jpg
https://ria.ru/20251205/konets-2060221520.html
https://ria.ru/20251207/zelenskiy-2060414043.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059464579_0:199:2466:2048_1920x0_80_0_0_287574eebfed157881f54834bb2b2221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, андрей ермак, фбр, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, ФБР, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
"Готовятся к борьбе". На Западе раскрыли, что ждет Зеленского

Steigan: США хотят заменить Зеленского на лидера, принимающего политику Трампа

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. США планируют избавиться от Владимира Зеленского, так как он не стремится принимать позицию Вашингтона по конфликту на Украине, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan.
"США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который принимает политику Трампа. Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР", — утверждается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Висит на волоске". На Западе запаниковали из-за состояния Зеленского
5 декабря, 21:33
По мнению автора статьи, украинские политики уже вовсю готовятся к борьбе за власть.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Двадцать восьмого ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в энергетике. Как сообщило позднее агентство Укринформ со ссылкой на антикоррупционное бюро, его сотрудники впоследствии никому не предъявили обвинения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Вчера, 14:35
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакФБРВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Дело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала