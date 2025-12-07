Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия - РИА Новости, 07.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 07.12.2025 (обновлено: 14:52 07.12.2025)
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия - РИА Новости, 07.12.2025
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Владимир Зеленский запросил у Запада новую партию военной помощи после российских ударов возмездия, об этом он написал в Telegram-канале.
2025
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия

Зеленский потребовал от Запада военной помощи после российских ударов возмездия

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский запросил у Запада новую партию военной помощи после российских ударов возмездия, об этом он написал в Telegram-канале.
"Сегодня был удар: более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. Основные цели этих ударов – инфраструктура", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Добьются его смерти". На Западе раскрыли незавидную судьбу Зеленского
5 декабря, 16:31
Глава киевского режима потребовал от Запада новую партию военной помощи, в том числе системы и ракеты ПВО.
"Мы продолжаем работать с партнерами для укрепления нашей обороны в ответ на эти удары. <…> Каждое соглашение должно реализовываться быстрее", — пожаловался Зеленский.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Целями стали предприятия ТЭК, используемые в интересах ВСУ, а также инфраструктура аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации украинских военных и наемников.
Накануне российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетики, связанным с украинским ВПК.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Войдут в Киев". На Западе сделали громкое предупреждение Зеленскому
5 декабря, 15:11
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
