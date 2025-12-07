Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский запросил у Запада новую партию военной помощи после российских ударов возмездия, об этом он написал в Telegram-канале.

"Сегодня был удар: более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. Основные цели этих ударов – инфраструктура", — написал он.

Глава киевского режима потребовал от Запада новую партию военной помощи, в том числе системы и ракеты ПВО.

"Мы продолжаем работать с партнерами для укрепления нашей обороны в ответ на эти удары. <…> Каждое соглашение должно реализовываться быстрее", — пожаловался Зеленский

Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Целями стали предприятия ТЭК, используемые в интересах ВСУ , а также инфраструктура аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации украинских военных и наемников.