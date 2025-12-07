https://ria.ru/20251207/zelenskiy-2060414043.html
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия - РИА Новости, 07.12.2025
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Владимир Зеленский запросил у Запада новую партию военной помощи после российских ударов возмездия, об этом он написал в Telegram-канале.
Зеленский сделал заявление после российских ударов возмездия
Зеленский потребовал от Запада военной помощи после российских ударов возмездия
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский запросил у Запада новую партию военной помощи после российских ударов возмездия, об этом он написал в Telegram-канале.
"Сегодня был удар: более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. Основные цели этих ударов – инфраструктура", — написал он.
Глава киевского режима потребовал от Запада новую партию военной помощи, в том числе системы и ракеты ПВО.
"Мы продолжаем работать с партнерами для укрепления нашей обороны в ответ на эти удары. <…> Каждое соглашение должно реализовываться быстрее", — пожаловался Зеленский
.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что ВС России
в ответ на террористические атаки Украины
на гражданские объекты нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Целями стали предприятия ТЭК, используемые в интересах ВСУ
, а также инфраструктура аэродрома, склады горючего и пункты временной дислокации украинских военных и наемников.
Накануне российские подразделения также нанесли удары по объектам энергетики, связанным с украинским ВПК.