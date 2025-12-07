https://ria.ru/20251207/zarplata-2060383062.html
Минимальная зарплата в 2026 году составит 23 570 рублей
Минимальная зарплата в 2026 году составит 23 570 рублей
Минимальная зарплата после вычета налогов в 2026 году составит 23 570 рублей, подсчитало РИА Новости. РИА Новости, 07.12.2025
