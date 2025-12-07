Рейтинг@Mail.ru
07:46 07.12.2025
Минимальная зарплата в 2026 году составит 23 570 рублей
россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минимальная зарплата после вычета налогов в 2026 году составит 23 570 рублей, подсчитало РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в размере 27 093 рублей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Таким образом, при зарплате на уровне МРОТ работник будет получать на руки после уплаты НДФЛ в размере 13% 23 570 рублей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон об установлении МРОТ
28 ноября, 22:37
 
