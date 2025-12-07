Минимальная зарплата в 2026 году составит 23 570 рублей

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Минимальная зарплата после вычета налогов в 2026 году составит 23 570 рублей, подсчитало РИА Новости.

Таким образом, при зарплате на уровне МРОТ работник будет получать на руки после уплаты НДФЛ в размере 13% 23 570 рублей.