Часть Запорожской области обесточена, сообщил губернатор

Часть Запорожской области обесточена из-за непогоды, на ремонт уйдет около двух часов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 07.12.2025
