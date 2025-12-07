Рейтинг@Mail.ru
17:54 07.12.2025
Часть Запорожской области обесточена, сообщил губернатор
Часть Запорожской области обесточена из-за непогоды, на ремонт уйдет около двух часов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 07.12.2025
запорожская область, мелитополь, бердянск, евгений балицкий
Запорожская область, Мелитополь, Бердянск, Евгений Балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Часть Запорожской области обесточена из-за непогоды, на ремонт уйдет около двух часов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Временные отключения электроснабжения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. По прогнозам энергетиков, полное восстановление электроснабжения займет около двух часов. Бригады работают", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной отключения стали неблагоприятные погодные условия.
"Бригады энергетиков проводят восстановительные работы. Специалисты работают в усиленном режиме", - подчеркнул губернатор.
Линии электропередачи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В части Запорожской области после атаки ВСУ отключили электроэнергию
19 ноября, 19:15
 
Запорожская областьМелитопольБердянскЕвгений Балицкий
 
 
