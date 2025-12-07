Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 07.12.2025 (обновлено: 11:15 07.12.2025)
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 07.12.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье в воскресенье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.12.2025
в мире
запорожье
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожье
россия
запорожская область
в мире, запорожье, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
В мире, Запорожье, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

Украинские пожарные
Украинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье в воскресенье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Запорожье прозвучали звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские пожарные тушат огонь
В Чернигове прогремели взрывы
Вчера, 10:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
