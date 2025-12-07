https://ria.ru/20251207/zaporozhe-2060395921.html
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье в воскресенье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.12.2025
