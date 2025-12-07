Рейтинг@Mail.ru
"Это катастрофа": на Западе высказались о войне с Россией после слов Путина - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/zapad-2060426536.html
"Это катастрофа": на Западе высказались о войне с Россией после слов Путина
"Это катастрофа": на Западе высказались о войне с Россией после слов Путина - РИА Новости, 07.12.2025
"Это катастрофа": на Западе высказались о войне с Россией после слов Путина
Запад не сможет победить в войне с Россией, если будет втянут в украинский конфликт, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T16:16:00+03:00
2025-12-07T16:16:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
владимир путин
дэниел дэвис
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975032857_0:266:2699:1784_1920x0_80_0_0_1f85177984eb2b24cb514588c62e50a8.jpg
https://ria.ru/20251204/zapad-2059880722.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975032857_0:13:2699:2037_1920x0_80_0_0_a1553803f959611afa89991ff7c4ea72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сша, владимир путин, дэниел дэвис, нато
В мире, Россия, Европа, США, Владимир Путин, Дэниел Дэвис, НАТО
"Это катастрофа": на Западе высказались о войне с Россией после слов Путина

Подполковник армии США Дэвис: Запад не сможет победить в войне с Россией

© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Запад не сможет победить в войне с Россией, если будет втянут в украинский конфликт, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Эскалация конфликта между Киевом и Москвой означает катастрофу. <…> А если начнется война с Европой, Россия, по словам Путина, будет сражаться и победит в ней, у нее есть для этого возможности", — написал он.
Эксперт отметил, что на Западе недостаточно запасов боеприпасов, заводов по производству военной техники и рабочей силы для такого противостояния. Странам потребовались бы годы, чтобы выйти на необходимый уровень. Однако ни политической воли, ни экономических возможностей для этого сейчас нет, подчеркнул Дэвис.
"Эскалация грозит втянуть США в конфликт, в котором мы не сможем победить. А с ядерной опасностью, которая будет зашкаливать, проиграют все", — резюмировал он.
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию 2 декабря заявил, что утверждения о планах России якобы напасть на Европу звучат смешно.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин обвинил Запад в развязывании войны против России
4 декабря, 19:16
 
В миреРоссияЕвропаСШАВладимир ПутинДэниел ДэвисНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала