"Это катастрофа": на Западе высказались о войне с Россией после слов Путина

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Запад не сможет победить в войне с Россией, если будет втянут в украинский конфликт, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
Эксперт отметил, что на Западе недостаточно запасов боеприпасов, заводов по производству военной техники и рабочей силы для такого противостояния. Странам потребовались бы годы, чтобы выйти на необходимый уровень. Однако ни политической воли, ни экономических возможностей для этого сейчас нет, подчеркнул Дэвис.
"Эскалация грозит втянуть США в конфликт, в котором мы не сможем победить. А с ядерной опасностью, которая будет зашкаливать, проиграют все", — резюмировал он.
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию 2 декабря заявил, что утверждения о планах России якобы напасть на Европу звучат смешно.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
