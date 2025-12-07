Рейтинг@Mail.ru
На Западе назвали два сценария выхода США из украинского конфликта
05:32 07.12.2025 (обновлено: 06:16 07.12.2025)
На Западе назвали два сценария выхода США из украинского конфликта
в мире
европа
украина
нато
мирный план сша по украине
киев
в мире, европа, украина, нато, мирный план сша по украине, киев
На Западе назвали два сценария выхода США из украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Западные политики выработали два сценария потенциального выхода США из конфликта на Украине, оба из которых фатальны для Европы, сообщает информационное агентство Bloomberg.
«
"В худшем случае он (Трамп. — Прим. ред.) ослабит давление на Россию, заблокирует использование американского оружия Украиной и прекратит обмен разведданными с Киевом, фактически оставив Европу в одиночестве", — указывается в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В США раскрыли, как Трамп унизил ЕС решением по Украине
5 декабря, 16:19
"Менее плохим вариантом" политики назвали возможное заявление Трампа о том, что теперь война идет в Европе. При этом, согласно их прогнозу, Вашингтон продолжит продажу оружия НАТО для передачи Киеву и сохранит отношения с разведслужбами.
В пятницу Белый дом опубликовал новую доктрину национальной безопасности, в которой потребовал от Европы самостоятельно заняться собственной обороной. В документе также говорится, что американская администрация расходится во мнении с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Западе предрекли Европе проблемы "вселенского" масштаба из-за плана США
28 ноября, 13:45
 
В миреЕвропаУкраинаНАТОМирный план США по УкраинеКиев
 
 
