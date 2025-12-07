Рейтинг@Mail.ru
На Западе возмутились из-за лжи о России - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:46 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/zapad-2060368277.html
На Западе возмутились из-за лжи о России
На Западе возмутились из-за лжи о России - РИА Новости, 07.12.2025
На Западе возмутились из-за лжи о России
Государства Запада используют лживые тезисы о России, чтобы оправдать участие в войне на стороне Украины, рассказал профессор Университета Юго-Восточной... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T02:46:00+03:00
2025-12-07T02:46:00+03:00
россия
мария захарова
нато
москва
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041964097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9698a3cffbc2c1ac6a8ec3fa9f513afb.jpg
https://ria.ru/20251110/rusofobiya-2053798449.html
https://ria.ru/20251127/nato-2058196943.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041964097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d79b80e60f63f196bddd2aeb93216882.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, нато, москва, украина, в мире
Россия, Мария Захарова, НАТО, Москва, Украина, В мире
На Западе возмутились из-за лжи о России

Профессор Дисен: Запад лжет о России для оправдания поддержки Киева

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкКремль, Москва
Кремль, Москва - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Кремль, Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Государства Запада используют лживые тезисы о России, чтобы оправдать участие в войне на стороне Украины, рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в эфире YouTube-канала.
«
"Западные СМИ и политики не фиксируют реальность, а выдумывают новые социальные реалии. <…> Им нужна уверенность, чтобы общественность поверила в победу Запада: "Русские бесполезны"; "Русские — зло"; "Украинцы — добродетельные жертвы"; "НАТО тут ни при чем". Пока люди верят в это, они будут продолжать войну", — сообщил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Воруют все: русофобия приносит ЕС и НАТО колоссальные прибыли
10 ноября, 08:00
В этом, по мнению ученого, кроется главная причина, почему правда стала врагом элит Запада. Он считает, что объективное восприятие населением сущности конфликта с Россией определит общественные симпатии Москве, и, как следствие, крупнейшее поражение Запада.
«

"Поэтому ни о каком поражении Украины не может быть сообщено. Кроме того, мы не можем говорить о таких вещах, как предыстория, <…> ведь тогда люди начнут симпатизировать России. <…> Нельзя сообщать о колоссальных потерях украинцев, потому что это может подорвать общественную поддержку Киева. В этом случае поддержка народа растает, из-за чего властям придется сократить финансирование, и Запад проиграет войну (России. — Прим. ред.)", — резюмировал Дисен.

В октябре официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что жители Европы подвергаются мистификации и обману, связанному с якобы опасностью от России. По ее словам, власти западных стран используют это в рамках агрессивного курса на милитаризацию.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Рютте назвал страны НАТО "прифронтовыми государствами" из-за России
27 ноября, 20:55
 
РоссияМария ЗахароваНАТОМоскваУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала