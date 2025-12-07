МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Государства Запада используют лживые тезисы о России, чтобы оправдать участие в войне на стороне Украины, рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в эфире YouTube-канала.
"Западные СМИ и политики не фиксируют реальность, а выдумывают новые социальные реалии. <…> Им нужна уверенность, чтобы общественность поверила в победу Запада: "Русские бесполезны"; "Русские — зло"; "Украинцы — добродетельные жертвы"; "НАТО тут ни при чем". Пока люди верят в это, они будут продолжать войну", — сообщил он.
"Поэтому ни о каком поражении Украины не может быть сообщено. Кроме того, мы не можем говорить о таких вещах, как предыстория, <…> ведь тогда люди начнут симпатизировать России. <…> Нельзя сообщать о колоссальных потерях украинцев, потому что это может подорвать общественную поддержку Киева. В этом случае поддержка народа растает, из-за чего властям придется сократить финансирование, и Запад проиграет войну (России. — Прим. ред.)", — резюмировал Дисен.
В октябре официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что жители Европы подвергаются мистификации и обману, связанному с якобы опасностью от России. По ее словам, власти западных стран используют это в рамках агрессивного курса на милитаризацию.