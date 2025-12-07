Школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер"

САЛЕХАРД, 7 дек – РИА Новости. Категории участников экстремальных игр "Северный характер" на Ямале расширятся на школьников, инициативу поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В арктических играх "Северный характер" появится категория для школьников. Идею о расширении формата проекта предложили жители региона во время прямой линии губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Глава региона инициативу поддержал", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, которые приводит пресс-служба правительства Ямала, проект необходимо масштабировать, поэтому в Год здоровья на Ямале школьники обязательно будут поддержаны в этом направлении. Также в новом сезоне планируется усложнение трассы этапа "Северный характер. Лето", в которую будут включены естественные природные препятствия, такие как грязь и вода. А "Северный характер. Велодрайв" дополнится элементами национальных видов спорта – бегом с палкой и прыжками через нарты.

Кроме того, по данным правительства региона, в 2026 году проект представит абсолютно новую визуальную концепцию – обновленный брендбук. Логотип с медведем изменит облик, он будет применяться на всех носителях: от фасадов спортивных объектов до сувенирной продукции и медиа.