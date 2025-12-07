https://ria.ru/20251207/yamal-2060454097.html
Школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер"
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов
Школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер"
Артюхов: школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер"
САЛЕХАРД, 7 дек – РИА Новости. Категории участников экстремальных игр "Северный характер" на Ямале расширятся на школьников, инициативу поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В арктических играх "Северный характер" появится категория для школьников. Идею о расширении формата проекта предложили жители региона во время прямой линии губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Глава региона инициативу поддержал", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, которые приводит пресс-служба правительства Ямала, проект необходимо масштабировать, поэтому в Год здоровья на Ямале школьники обязательно будут поддержаны в этом направлении. Также в новом сезоне планируется усложнение трассы этапа "Северный характер. Лето", в которую будут включены естественные природные препятствия, такие как грязь и вода. А "Северный характер. Велодрайв" дополнится элементами национальных видов спорта – бегом с палкой и прыжками через нарты.
Кроме того, по данным правительства региона, в 2026 году проект представит абсолютно новую визуальную концепцию – обновленный брендбук. Логотип с медведем изменит облик, он будет применяться на всех носителях: от фасадов спортивных объектов до сувенирной продукции и медиа.
Арктический экстремальный проект "Северный характер" реализуется на Ямале с 2020 года и за это время привлек более 9500 участников. В этом году проект получил статус всероссийских соревнований, а этапы "Зима", "Лето" и "Осень" были приурочены к юбилеям ямальских городов: 430-летию Салехарда и 50-летию Ноябрьска и Нового Уренгоя, добавили в правительстве Ямала.