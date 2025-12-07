Рейтинг@Mail.ru
Школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер" - РИА Новости, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
21:23 07.12.2025
https://ria.ru/20251207/yamal-2060454097.html
Школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер"
Школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер" - РИА Новости, 07.12.2025
Школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер"
Категории участников экстремальных игр "Северный характер" на Ямале расширятся на школьников, инициативу поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T21:23:00+03:00
2025-12-07T21:23:00+03:00
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132912/33/1329123374_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_72623df62eee5396dc3b1eaeb3a2587a.jpg
https://ria.ru/20251207/yamal-2060439182.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132912/33/1329123374_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_3bd2ea58cd49b55700ae09acaebd82cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов
Школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер"

Артюхов: школьники Ямала смогут участвовать в играх "Северный характер"

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЗанятия лёгкой атлетикой
Занятия лёгкой атлетикой - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Занятия лёгкой атлетикой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САЛЕХАРД, 7 дек – РИА Новости. Категории участников экстремальных игр "Северный характер" на Ямале расширятся на школьников, инициативу поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В арктических играх "Северный характер" появится категория для школьников. Идею о расширении формата проекта предложили жители региона во время прямой линии губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Глава региона инициативу поддержал", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, которые приводит пресс-служба правительства Ямала, проект необходимо масштабировать, поэтому в Год здоровья на Ямале школьники обязательно будут поддержаны в этом направлении. Также в новом сезоне планируется усложнение трассы этапа "Северный характер. Лето", в которую будут включены естественные природные препятствия, такие как грязь и вода. А "Северный характер. Велодрайв" дополнится элементами национальных видов спорта – бегом с палкой и прыжками через нарты.
Кроме того, по данным правительства региона, в 2026 году проект представит абсолютно новую визуальную концепцию – обновленный брендбук. Логотип с медведем изменит облик, он будет применяться на всех носителях: от фасадов спортивных объектов до сувенирной продукции и медиа.
Арктический экстремальный проект "Северный характер" реализуется на Ямале с 2020 года и за это время привлек более 9500 участников. В этом году проект получил статус всероссийских соревнований, а этапы "Зима", "Лето" и "Осень" были приурочены к юбилеям ямальских городов: 430-летию Салехарда и 50-летию Ноябрьска и Нового Уренгоя, добавили в правительстве Ямала.
Самолет - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Всем ямальским школьникам станут доступны льготные авиаперелеты с 2026 года
Вчера, 18:51
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий Артюхов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала