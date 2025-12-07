Рейтинг@Mail.ru
Около 1300 точек публичной сети Wi-Fi работают на Ямале
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:55 07.12.2025
Около 1300 точек публичной сети Wi-Fi работают на Ямале
Около 1300 точек публичной сети Wi-Fi работают на Ямале
Около 1300 точек публичной сети Wi-Fi FreeYamal функционируют на Ямале для бесперебойной работы онлайн-сервисов в условиях временных ограничений мобильного... РИА Новости, 07.12.2025
ямало-ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20251207/yamal-2060439182.html
Новости
ru-RU
Ямало-Ненецкий автономный округ
Около 1300 точек публичной сети Wi-Fi работают на Ямале

Около 1300 точек публичной сети Wi-Fi FreeYamal работают на Ямале

Салехард
Салехард. Архивное фото
САЛЕХАРД, 7 дек – РИА Новости. Около 1300 точек публичной сети Wi-Fi FreeYamal функционируют на Ямале для бесперебойной работы онлайн-сервисов в условиях временных ограничений мобильного интернета в регионе, сообщает правительство ЯНАО.
"В условиях временных ограничений мобильного интернета окружное правительство реализует комплекс мер по обеспечению жителей стабильным доступом к связи и ключевым цифровым сервисам. Сегодня сеть публичного Wi-Fi объединяет порядка 1300 точек доступа, расположенных в соцучреждениях и общественных местах... Для удобства жителей все публичные сети приводятся к единому названию FreeYamal", - говорится в сообщении.
Временные ограничения мобильного интернета, обусловленные федеральными решениями в целях безопасности, носят превентивный характер и не зависят от операторов связи, уточняют в правительстве. Также на Ямале ставятся вопросы и о расширении "белого списка".
"Мы понимаем, какое значение имеет Ямал для энергобезопасности страны. У нас стратегический регион. Поэтому вопросы безопасности – приоритетные. Мощно усилили контроль на Карамовском посту, развиваем по всему округу систему видеонаблюдения. Конечно, есть неудобства с интернетом, мы это видим. Но при этом есть сервисы, которые должны работать без сбоев. Поэтому карту "Морошка" обязательно включим в так называемый "белый список" – это те приложения, которые работают при любых ограничениях. В самое ближайшее время так произойдет", - приводит слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
Также в регионе развиваются цифровые каналы коммуникации в национальном мессенджере Мах. В настоящее время в нем действуют чат-боты, которые помогают ямальцам записаться на прием к врачу, получить информацию о мерах поддержки участников СВО и их семей, оформить предварительную запись в МФЦ и другое, добавили в окружном правительстве.
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
 
