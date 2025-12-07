Всем ямальским школьникам станут доступны льготные авиаперелеты с 2026 года

САЛЕХАРД, 7 дек – РИА Новости. Детям от 6 до 18 лет, проживающим и учащимся в школах Ямала, с 2026 года станут доступны льготные авиаперелеты авиакомпании "Ямал", ранее ими могли воспользоваться только прописанные в регионе жители округа, сообщает правительство Ямала.

По данным регионального правительства, с нового года учащиеся школ Ямало-Ненецкого автономного округа смогут покупать авиабилеты со скидкой по специальной программе лояльности "Морошка" авиакомпании "Ямал" даже без постоянной регистрации в регионе. Об этом объявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках прямой линии с жителями региона.

"Прописка – это базовое условие для использования льготы. Потому что если брать временную прописку, то все вахтовые работники в один день станут временно прописаны по какому-то адресу. Эффекта не будет. Но при этом мы понимаем, что не все, кто живет постоянно на Ямале, имеют здесь постоянную прописку. И тот факт, что дети ходят здесь в школу – уже является для нас подтверждением того, что фактически люди живут здесь. Поэтому внесем здесь изменения и с Нового года такие дети смогут пользоваться скидкой по "Морошке", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.

Изменения коснутся на рейсы самолетами и вертолетами. Школьникам будут доступны четыре перелета со скидкой по межрегиональным направлениям и шесть – внутри округа. Для участия потребуется регистрация на официальном портале программы или в мобильном приложении "Морошка", откуда информация автоматически попадёт в базу системы, отмечают в правительства округа.