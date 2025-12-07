Рейтинг@Mail.ru
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
18:51 07.12.2025
Всем ямальским школьникам станут доступны льготные авиаперелеты с 2026 года
Всем ямальским школьникам станут доступны льготные авиаперелеты с 2026 года
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов
Самолет
Самолет. Архивное фото
САЛЕХАРД, 7 дек – РИА Новости. Детям от 6 до 18 лет, проживающим и учащимся в школах Ямала, с 2026 года станут доступны льготные авиаперелеты авиакомпании "Ямал", ранее ими могли воспользоваться только прописанные в регионе жители округа, сообщает правительство Ямала.
По данным регионального правительства, с нового года учащиеся школ Ямало-Ненецкого автономного округа смогут покупать авиабилеты со скидкой по специальной программе лояльности "Морошка" авиакомпании "Ямал" даже без постоянной регистрации в регионе. Об этом объявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в рамках прямой линии с жителями региона.
"Прописка – это базовое условие для использования льготы. Потому что если брать временную прописку, то все вахтовые работники в один день станут временно прописаны по какому-то адресу. Эффекта не будет. Но при этом мы понимаем, что не все, кто живет постоянно на Ямале, имеют здесь постоянную прописку. И тот факт, что дети ходят здесь в школу – уже является для нас подтверждением того, что фактически люди живут здесь. Поэтому внесем здесь изменения и с Нового года такие дети смогут пользоваться скидкой по "Морошке", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.
Изменения коснутся на рейсы самолетами и вертолетами. Школьникам будут доступны четыре перелета со скидкой по межрегиональным направлениям и шесть – внутри округа. Для участия потребуется регистрация на официальном портале программы или в мобильном приложении "Морошка", откуда информация автоматически попадёт в базу системы, отмечают в правительства округа.
Также, по информации властей округа, нововведение позволит экономить на авиабилетах примерно 10 тысячам школьникам. Всего за время существования программы жители региона сэкономили около 730 миллионов рублей, купив более 250 тысяч билетов.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала оценил развитие Тазовского района
5 декабря, 21:10
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий Артюхов
 
 
