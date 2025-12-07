https://ria.ru/20251207/yamal-2060423210.html
На Ямале 15 человек эвакуировались из горящего здания
На Ямале 15 человек эвакуировались из горящего здания - РИА Новости, 07.12.2025
На Ямале 15 человек эвакуировались из горящего здания
Пятнадцать посетителей и сотрудников самостоятельно эвакуировались из горящего в поселке городского типа Уренгой (ЯНАО) здания, где расположено несколько... РИА Новости, 07.12.2025
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
ямал
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости.
Пятнадцать посетителей и сотрудников самостоятельно эвакуировались из горящего в поселке городского типа Уренгой (ЯНАО) здания, где расположено несколько магазинов, сообщила
пресс-служба регионального главка МЧС.
"По уточненной информации, на момент прибытия площадь возгорания составляла более 200 квадратных метров, что говорит о позднем сообщении в пожарную часть. Самостоятельно эвакуировались 15 посетителей и работников магазина", – сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работают 36 человек и девять единиц техники, добавили в пресс-службе.
Ранее в ведомстве уточняли, что в 10.55 мск в пожарную часть поселка городского типа Уренгой поступила информация о возгорании магазина, расположенного в первом микрорайоне. Площадь пожара ориентировочно составляла 500 квадратных метров. Судя по снимкам, опубликованным ГУ МЧС
, горит, в частности, магазин "Монетка".
Позднее в главке сообщили, что произошло частичное обрушение кровли здания, где расположены несколько магазинов, тушение пожара продолжается. Информация о погибших и пострадавших не поступала, подчеркивали в пресс-службе.