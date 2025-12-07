На Ямале 15 человек эвакуировались из горящего здания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Пятнадцать посетителей и сотрудников самостоятельно эвакуировались из горящего в поселке городского типа Уренгой (ЯНАО) здания, где расположено несколько магазинов, Пятнадцать посетителей и сотрудников самостоятельно эвакуировались из горящего в поселке городского типа Уренгой (ЯНАО) здания, где расположено несколько магазинов, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"По уточненной информации, на момент прибытия площадь возгорания составляла более 200 квадратных метров, что говорит о позднем сообщении в пожарную часть. Самостоятельно эвакуировались 15 посетителей и работников магазина", – сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают 36 человек и девять единиц техники, добавили в пресс-службе.

Ранее в ведомстве уточняли, что в 10.55 мск в пожарную часть поселка городского типа Уренгой поступила информация о возгорании магазина, расположенного в первом микрорайоне. Площадь пожара ориентировочно составляла 500 квадратных метров. Судя по снимкам, опубликованным ГУ МЧС , горит, в частности, магазин "Монетка".