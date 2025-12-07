https://ria.ru/20251207/vulkan-2060390787.html
Вулкан на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой выше 350 метров
Вулкан на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой выше 350 метров - РИА Новости, 07.12.2025
Вулкан на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой выше 350 метров
Вулкан Килауэа на Гавайских островах во время 38-го эпизода извержения выпустил фонтан лавы высотой приблизительно 370 метров, также впервые за время текущего... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T09:40:00+03:00
2025-12-07T09:40:00+03:00
2025-12-07T09:51:00+03:00
в мире
гавайи
земля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060391486_0:476:806:929_1920x0_80_0_0_6ec9b7c1da1a700bc83591220f00dc89.jpg
гавайи
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060391486_0:256:805:860_1920x0_80_0_0_7350dd71ab34678987117a958fd35c5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гавайи, земля
Вулкан на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой выше 350 метров
Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Вулкан Килауэа на Гавайских островах во время 38-го эпизода извержения выпустил фонтан лавы высотой приблизительно 370 метров, также впервые за время текущего извержения на вулкане можно было наблюдать три примерно одинаковых по размеру фонтана, что представляет собой крайне редкое явление, следует
из данных Геологической службы США (USGS).
"Три кратера извергают фонтаны. Высота фонтанов южного кратера составляет около 1,2 тысячи футов (370 метров), а высота фонтанов северных кратеров опустилась значительно ниже своего максимального значения в 500 футов (150 метров)... До того, как южный кратер стал доминирующим, наблюдалось три фонтана с примерно одинаковой высотой в 500 футов (150 метров) - два из северных кратеров и один из южного. Такой тройной фонтан - это чрезвычайно редкое явление, и оно впервые наблюдалось за время этого извержения", - говорится в заявлении на сайте службы.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи
(также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле
. Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле
– гавайской богини вулканов.