Вулкан на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой выше 350 метров
09:40 07.12.2025 (обновлено: 09:51 07.12.2025)
Вулкан на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой выше 350 метров
Вулкан Килауэа на Гавайских островах во время 38-го эпизода извержения выпустил фонтан лавы высотой приблизительно 370 метров, также впервые за время текущего... РИА Новости, 07.12.2025
в мире, гавайи, земля
В мире, Гавайи, Земля
Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах, США. 7 декабря 2025
Извержение вулкана Килауэа на Гавайских островах, США. 7 декабря 2025
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вулкан Килауэа на Гавайских островах во время 38-го эпизода извержения выпустил фонтан лавы высотой приблизительно 370 метров, также впервые за время текущего извержения на вулкане можно было наблюдать три примерно одинаковых по размеру фонтана, что представляет собой крайне редкое явление, следует из данных Геологической службы США (USGS).
"Три кратера извергают фонтаны. Высота фонтанов южного кратера составляет около 1,2 тысячи футов (370 метров), а высота фонтанов северных кратеров опустилась значительно ниже своего максимального значения в 500 футов (150 метров)... До того, как южный кратер стал доминирующим, наблюдалось три фонтана с примерно одинаковой высотой в 500 футов (150 метров) - два из северных кратеров и один из южного. Такой тройной фонтан - это чрезвычайно редкое явление, и оно впервые наблюдалось за время этого извержения", - говорится в заявлении на сайте службы.
Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также в традиционных верованиях он считается местом обитания Пеле – гавайской богини вулканов.
 
В миреГавайиЗемля
 
 
