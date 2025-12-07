Вулкан на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой выше 350 метров

"Три кратера извергают фонтаны. Высота фонтанов южного кратера составляет около 1,2 тысячи футов (370 метров), а высота фонтанов северных кратеров опустилась значительно ниже своего максимального значения в 500 футов (150 метров)... До того, как южный кратер стал доминирующим, наблюдалось три фонтана с примерно одинаковой высотой в 500 футов (150 метров) - два из северных кратеров и один из южного. Такой тройной фонтан - это чрезвычайно редкое явление, и оно впервые наблюдалось за время этого извержения", - говорится в заявлении на сайте службы.