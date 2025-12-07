Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Украины рассказал, почему не идет воевать за ВСУ - РИА Новости, 07.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 07.12.2025
Экс-глава МИД Украины рассказал, почему не идет воевать за ВСУ
Экс-глава МИД Украины рассказал, почему не идет воевать за ВСУ
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пойти на фронт, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.12.2025
Экс-глава МИД Украины рассказал, почему не идет воевать за ВСУ

Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности идти пойти на фронт

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности пойти на фронт, пишет издание "Страна.ua".
"Я в Киеве. Придет повестка — я не буду пытаться сбежать за рубеж. Я посвятил этой войне 2,5 года жизни, начиная с первой ее ночи. Я никуда не сбегаю, сижу дома", —сказал он.
Украинский военнослужащий Николай Тимченко, взятый в плен у Красноармейска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал о мобилизации инвалидов на Украине
10 ноября, 08:24
Также Кулеба уточнил, что не пошел воевать добровольцем, так как занимал пост министра иностранных дел. При этом уклоняться от мобилизации в будущем он не собирается.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их.
При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. Они злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, а также провоцируют ДТП для поимки граждан.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Кулеба признал, что у Киева нет ресурсов для изменения траектории конфликта
4 декабря, 01:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевДмитрий КулебаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
