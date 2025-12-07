Рейтинг@Mail.ru
ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье в ДНР, сообщили СМИ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 07.12.2025 (обновлено: 19:13 07.12.2025)
ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье в ДНР, сообщили СМИ
ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье в ДНР, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье в ДНР, сообщили СМИ
Украинские военные на фоне успехов российских войск подорвали дамбу в селе Приволье, что находится недалеко от Краматорска на подконтрольной ВСУ части ДНР, в... РИА Новости, 07.12.2025
ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье в ДНР, сообщили СМИ

ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье, чтобы замедлить продвижение ВС России

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Украинские военные на фоне успехов российских войск подорвали дамбу в селе Приволье, что находится недалеко от Краматорска на подконтрольной ВСУ части ДНР, в надежде замедлить продвижение армии РФ, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на 30 отдельную механизированную бригаду ВСУ.
"ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье, для того чтобы остановить продвижение российских войск", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
