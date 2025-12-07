ВСУ подорвали дамбу в селе Приволье в ДНР, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Украинские военные на фоне успехов российских войск подорвали дамбу в селе Приволье, что находится недалеко от Краматорска на подконтрольной ВСУ части ДНР, в надежде замедлить продвижение армии РФ, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на 30 отдельную механизированную бригаду ВСУ.