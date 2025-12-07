В Раде заявили о критической ситуации с поставками вооружений Киеву

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ситуация с поставками иностранного вооружения для ВСУ стала критической, сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко, его слова приводит издание "Страна.ua".
"Что касается американских ракет, то ситуация критическая. Их никогда и не было много. Но сейчас, если мы говорим о проблемах, связанных с нехваткой вооружения, это касается всего спектра", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее объявлял, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.