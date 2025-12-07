Рейтинг@Mail.ru
В Раде заявили о критической ситуации с поставками вооружений Киеву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:51 07.12.2025 (обновлено: 18:32 07.12.2025)
В Раде заявили о критической ситуации с поставками вооружений Киеву
В Раде заявили о критической ситуации с поставками вооружений Киеву - РИА Новости, 07.12.2025
В Раде заявили о критической ситуации с поставками вооружений Киеву
Ситуация с поставками иностранного вооружения для ВСУ стала критической, сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко, его слова приводит издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.12.2025
В Раде заявили о критической ситуации с поставками вооружений Киеву

В Раде назвали ситуацию с поставками вооружения на Украину критической

Транспортировка 155-миллиметровых артиллерийских снарядов
Транспортировка 155-миллиметровых артиллерийских снарядов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Транспортировка 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ситуация с поставками иностранного вооружения для ВСУ стала критической, сообщил депутат Верховной Рады Роман Костенко, его слова приводит издание "Страна.ua".
"Что касается американских ракет, то ситуация критическая. Их никогда и не было много. Но сейчас, если мы говорим о проблемах, связанных с нехваткой вооружения, это касается всего спектра", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее объявлял, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия Украине, при этом расходы лягут на Европу. Поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое большего числа систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие страны уже отказались от участия в инициативе.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Они повсюду". На Западе рассказали о новой угрозе для ВСУ в зоне СВО
4 декабря, 15:37
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
