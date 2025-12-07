Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр" - РИА Новости, 07.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 07.12.2025 (обновлено: 12:24 07.12.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр" - РИА Новости, 07.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр"
Российская группировка "Днепр" нанесла поражение украинским войскам в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял до 45 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр"

МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 45 боевиков в зоне работы "Днепра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" . Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российская группировка "Днепр" нанесла поражение украинским войскам в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял до 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Веселянка в Запорожской области, Львово и Антоновка в Херсонской области.
"Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMVW и 155 мм гаубица М777 производства США, 10 пикапов, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК Украины, связанным с ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
