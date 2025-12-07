https://ria.ru/20251207/vsu-2060400443.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр" - РИА Новости, 07.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр"
Российская группировка "Днепр" нанесла поражение украинским войскам в Запорожской и Херсонской областях, противник потерял до 45 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T12:18:00+03:00
2025-12-07T12:18:00+03:00
2025-12-07T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025750_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_e52da43415ee686bb1f2bb8853913d9f.jpg
https://ria.ru/20251207/spetsoperatsiya-2060400316.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025750_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ec40b1f2a7e350a1b7ff18ef5a3f9c9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Днепр"
МО РФ: ВСУ потеряли за сутки до 45 боевиков в зоне работы "Днепра"