Беженка рассказала, как украинский боевик до полусмерти избил женщину в ДНР

ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Демобилизованный боевик ВСУ, участвовавший в боевых действиях еще в ходе агрессии Киева против Донбасса, терроризировал жителей Торского в ДНР из-за подозрений в поддержке России, рассказала РИА Новости беженка Лина Полякова.