Беженка рассказала, как украинский боевик до полусмерти избил женщину в ДНР

ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Демобилизованный боевик ВСУ, участвовавший в боевых действиях еще в ходе агрессии Киева против Донбасса, терроризировал жителей Торского в ДНР из-за подозрений в поддержке России, рассказала РИА Новости беженка Лина Полякова.
"У нас на одной улице один гад жил – Ульянов, а он служил там (в ВСУ – ред.). Иру, соседку, приехал, (ее дом - ред.) из автомата расстрелял и побил ее до такой степени, что я вам не смогу предать - синяя (от побоев - ред.) была, мы ее откачивали, мы думали, что он (боевик ВСУ - ред.) ее застрелит. Если бы не его сослуживец, который его отбил, то убил бы женщину. Он нам угрожал, всей нашей улице", - сказала беженка.
Она добавила, что помимо угроз и физического насилия демобилизованный боевик ВСУ обворовывал местных жителей, которых считал "предателями", а с приближением боевых действий к населенному пункту вместе с семьей переехал в центральную Украину.
Министерство обороны России сообщило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
22 июня 2022, 17:18