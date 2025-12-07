https://ria.ru/20251207/vsu-2060374835.html
Пленный рассказал, как украинские военные пили дождевую воду
Пленный рассказал, как украинские военные пили дождевую воду
КУРСК, 7 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Сумской области в течение 21 дня пили дождевую воду из-за отсутствия должного снабжения со стороны командования ВСУ, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир.
"Мы ходили утром, по рассвету, с листьев воду собирали. Если дождь был… мы его собирали, и эту воду от дождя пили", - сказал РИА Новости пленный.
Обеспечение продовольствием и водой было налажено плохо, из-за чего у военнослужащих не хватало базовых продуктов, пояснил Кушнир.
"У нас ни еды, ничего не было, даже воды не было. Мы по рации сообщали, "Баба-яга" (украинский дрон - ред.) прилетела, скинула бутылки с водой. Они поразрывались", - добавил военнопленный.
Российские войска создали в Сумской области
зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. Как заявил Владимир Путин
, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область
и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России
нет задачи взять Сумы
, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.