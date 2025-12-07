КУРСК, 7 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Сумской области в течение 21 дня пили дождевую воду из-за отсутствия должного снабжения со стороны командования ВСУ, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир.

"Мы ходили утром, по рассвету, с листьев воду собирали. Если дождь был… мы его собирали, и эту воду от дождя пили", - сказал РИА Новости пленный.

Обеспечение продовольствием и водой было налажено плохо, из-за чего у военнослужащих не хватало базовых продуктов, пояснил Кушнир.

"У нас ни еды, ничего не было, даже воды не было. Мы по рации сообщали, "Баба-яга" (украинский дрон - ред.) прилетела, скинула бутылки с водой. Они поразрывались", - добавил военнопленный.