Пленный рассказал, как украинские военные пили дождевую воду - РИА Новости, 07.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 07.12.2025
Пленный рассказал, как украинские военные пили дождевую воду
Пленный рассказал, как украинские военные пили дождевую воду - РИА Новости, 07.12.2025
Пленный рассказал, как украинские военные пили дождевую воду
Украинские военнослужащие в Сумской области в течение 21 дня пили дождевую воду из-за отсутствия должного снабжения со стороны командования ВСУ, рассказал РИА... РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
курская область
россия
в мире, сумская область, курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как украинские военные пили дождевую воду

РИА Новости: боевики ВСУ в Сумской области пили дождевую воду

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа экипажа РСЗО Град (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа РСЗО "Град" (БМ-21) на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
КУРСК, 7 дек - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Сумской области в течение 21 дня пили дождевую воду из-за отсутствия должного снабжения со стороны командования ВСУ, рассказал РИА Новости пленный украинский военнослужащий 17-го пограничного отряда Виктор Кушнир.
"Мы ходили утром, по рассвету, с листьев воду собирали. Если дождь был… мы его собирали, и эту воду от дождя пили", - сказал РИА Новости пленный.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Они повсюду". На Западе рассказали о новой угрозе для ВСУ в зоне СВО
4 декабря, 15:37
Обеспечение продовольствием и водой было налажено плохо, из-за чего у военнослужащих не хватало базовых продуктов, пояснил Кушнир.
"У нас ни еды, ничего не было, даже воды не было. Мы по рации сообщали, "Баба-яга" (украинский дрон - ред.) прилетела, скинула бутылки с водой. Они поразрывались", - добавил военнопленный.
Российские войска создали в Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. Как заявил Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьКурская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
