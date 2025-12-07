Рейтинг@Mail.ru
БПЛА ВСУ сбросили боеприпас в дымоход дома жителей Торского в ДНР - РИА Новости, 07.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:27 07.12.2025 (обновлено: 04:28 07.12.2025)
БПЛА ВСУ сбросили боеприпас в дымоход дома жителей Торского в ДНР
БПЛА ВСУ сбросили боеприпас в дымоход дома жителей Торского в ДНР - РИА Новости, 07.12.2025
БПЛА ВСУ сбросили боеприпас в дымоход дома жителей Торского в ДНР
Украинские БПЛА сбрасывали боеприпас в дымоход дома мирных жителей села Торское в ДНР, сообщила РИА Новости беженка Ирина Кузьминова. РИА Новости, 07.12.2025
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
БПЛА ВСУ сбросили боеприпас в дымоход дома жителей Торского в ДНР

РИА Новости: ВСУ сбросили боеприпас в дымоход мирным жителям села Торское

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские БПЛА сбрасывали боеприпас в дымоход дома мирных жителей села Торское в ДНР, сообщила РИА Новости беженка Ирина Кузьминова.
"Дроны эти, "Бабы-яги" (тяжелый беспилотник ВСУ "Баба-яга" - ред.) летают, это очень страшно. Последнее время уже невыносимо было, не выйдешь вообще, даже в туалет, так страшно было. В кухню прилетело, прям в дымарь. Мы в подвале были, а Инна и Сережа (соседи - ред.) кушать готовили. Туда прилетело, прям в суп глина упала и они выскочили в погреб", - сказала Кузьминова.
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Беженка из Торска рассказала, как ВСУ оборудовали огневую позицию в ее доме
Вчера, 14:32
По ее словам, с тех пор они приняли решение больше не выходить из подвала дома.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
