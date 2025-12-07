https://ria.ru/20251207/vsu-2060374339.html
БПЛА ВСУ сбросили боеприпас в дымоход дома жителей Торского в ДНР
БПЛА ВСУ сбросили боеприпас в дымоход дома жителей Торского в ДНР
Украинские БПЛА сбрасывали боеприпас в дымоход дома мирных жителей села Торское в ДНР, сообщила РИА Новости беженка Ирина Кузьминова. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T04:27:00+03:00
2025-12-07T04:27:00+03:00
2025-12-07T04:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
донецкая народная республика
БПЛА ВСУ сбросили боеприпас в дымоход дома жителей Торского в ДНР
