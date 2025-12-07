Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы новые кадры встречи Путина и Уиткоффа
14:26 07.12.2025 (обновлено: 16:21 07.12.2025)
Опубликованы новые кадры встречи Путина и Уиткоффа
Новые кадры встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа показали в программе "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина. РИА Новости, 07.12.2025
Появились новые кадры встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

П. КАМЧАТСКИЙ, 7 дек — РИА Новости. Новые кадры встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа показали в программе "Москва. Кремль. Путин" журналиста Павла Зарубина.
Во вторник российский лидер принял в Кремле Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
Как позднее сообщил Путин, Вашингтон разделил 27 пунктов на четыре пакета и предложил обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал российский президент, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
 
