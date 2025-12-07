https://ria.ru/20251207/vs-2060400054.html
ВС России освободили населенный пункт Кучеровка в Харьковской области
Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Кучеровка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
харьковская область
россия
2025
