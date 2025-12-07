В Молдавии заявили о срыве Кишиневом переговоров "5+2" с Приднестровьем

КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Кишинев намеренно сделал все, чтобы уничтожить переговоры с Приднестровьем в формате "5+2", поэтому теперь приходится искать новый подход к урегулированию конфликта, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Компартии Владимир Воронин.