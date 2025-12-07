Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили о срыве Кишиневом переговоров "5+2" с Приднестровьем - РИА Новости, 07.12.2025
19:21 07.12.2025
В Молдавии заявили о срыве Кишиневом переговоров "5+2" с Приднестровьем
В Молдавии заявили о срыве Кишиневом переговоров "5+2" с Приднестровьем
в мире
кишинев
молдавия
тирасполь
владимир воронин
майя санду
игорь додон
обсе
кишинев
молдавия
тирасполь
в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, владимир воронин, майя санду, игорь додон, обсе
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь, Владимир Воронин, Майя Санду, Игорь Додон, ОБСЕ
В Молдавии заявили о срыве Кишиневом переговоров "5+2" с Приднестровьем

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 дек - РИА Новости. Кишинев намеренно сделал все, чтобы уничтожить переговоры с Приднестровьем в формате "5+2", поэтому теперь приходится искать новый подход к урегулированию конфликта, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Компартии Владимир Воронин.
"Переговорный процесс в формате "5+2" похоронил Кишинев. Сейчас нет ни того формата, ни чего-то нового, есть только декларации каких-то людей, которые не знают ни истории, ни обстановки - все это закончится ничем. Я согласен, что нужен новый подход, особенно, учитывая события на Украине", - заявил Воронин в эфире телеканала Cinema 1.
Он подчеркнул, что успех переговоров во многом зависит от президента Майи Санду. Воронин отметил, что он лично неоднократно встречался с руководством Приднестровья. Предшественник Санду на посту президента Игорь Додон тоже не отказывался от встреч с лидером приднестровского региона.
"В полномочия президента Молдавии входят обязанности по обеспечению территориальной целостности страны. Первым, кто должен быть инициатором, организатором этих переговоров, этих встреч, этого механизма разрушения объединительного процесса должен быть президент. Я обращаюсь к нашим жителям, когда они слышали, чтобы со стороны нашего президента было предложение о встрече с руководством Приднестровья и когда такая встреча была?" - добавил Воронин.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В миреКишиневМолдавияТираспольВладимир ВоронинМайя СандуИгорь ДодонОБСЕ
 
 
