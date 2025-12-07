Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Вопросы принадлежности ДНР и Запорожской АЭС остаются для американцев ключевыми в части урегулирования украинского кризиса, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне в Калифорнии.

Как позднее сообщил президент, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.