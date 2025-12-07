Рейтинг@Mail.ru
Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 07.12.2025 (обновлено: 03:49 07.12.2025)
Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса
Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 07.12.2025
Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса
Вопросы принадлежности ДНР и Запорожской АЭС остаются для американцев ключевыми в части урегулирования украинского кризиса, заявил спецпосланник президента США... РИА Новости, 07.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
кит келлог
запорожская аэс
днр
украина
сша
россия
в мире, украина, сша, россия, кит келлог, запорожская аэс, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Кит Келлог, Запорожская АЭС, ДНР

Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Вопросы принадлежности ДНР и Запорожской АЭС остаются для американцев ключевыми в части урегулирования украинского кризиса, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне в Калифорнии.
«
"Думаю, что у нас все свелось к нескольким вопросам...Донецк... и Запорожская АЭС, которая находится в холодном останове, но это огромная атомная станция. Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером вопрос территорий, пишет Axios
Вчера, 23:02
Келлог также подчеркнул, что Штаты не намерены отправлять войска на Украину.

Переговоры в Москве

Во вторник президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00

Мирная инициатива США

В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Договариваться станет не с кем": Киеву отправили условия капитуляции
3 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияКит КеллогЗапорожская АЭСДНР
 
 
