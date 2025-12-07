Келлог назвал ключевые вопросы в урегулировании украинского кризиса

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Вопросы принадлежности ДНР и Запорожской АЭС остаются для американцев ключевыми в части урегулирования украинского кризиса, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог на форуме имени Рональда Рейгана по национальной обороне в Калифорнии.
"Думаю, что у нас все свелось к нескольким вопросам...Донецк... и Запорожская АЭС, которая находится в холодном останове, но это огромная атомная станция. Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо", — сказал он.
Переговоры в Москве
Во вторник президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирного плана, компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее сообщил президент, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Он уточнил, что ему пришлось пройти почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Россия не согласна.
Мирная инициатива США
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал российский лидер, изначальный мирный план Вашингтона может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт.
Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что Киев должен принять решение и сесть за стол переговоров, пространство для свободы принятия решений сокращается. Продолжение боевых действий для ВСУ бессмысленно и опасно.