В Московском зоопарке поселился самец серого волка
Хорошие новости
 
09:53 07.12.2025
В Московском зоопарке поселился самец серого волка
хорошие новости
общество
москва
московский зоопарк
общество, москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Московский зоопарк
В Московском зоопарке поселился самец серого волка

Самец серого волка по имени Ежка поселился в Московском зоопарке

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыСамец евразийского волка в Московском зоопарке
Самец евразийского волка в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Самец евразийского волка в Московском зоопарке
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Московском зоопарке поселился самец серого волка, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
"Самец серого волка по имени Ежка прибыл в Московский зоопарк из подмосковного центра воспроизводства редких видов животных, подведомственного столичному департаменту культуры", говорится в релизе.

Пока Ежка находился на карантине в ветеринарном корпусе, сотрудники проводили тренинги для его адаптации на новом месте. Позже зверя поселили в вольере на старой территории, по соседству с волчицей Радой.
Для волка разработали специальное меню и обеспечили спокойную обстановку в вольере. Теперь животное могут увидеть посетители зоопарка.
Хорошие новости
 
 
Заголовок открываемого материала