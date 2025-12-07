https://ria.ru/20251207/volk-2060392214.html
В Московском зоопарке поселился самец серого волка
В Московском зоопарке поселился самец серого волка
В Московском зоопарке поселился самец серого волка, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 07.12.2025
москва
Самец серого волка по имени Ежка поселился в Московском зоопарке