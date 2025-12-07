В Московском зоопарке поселился самец серого волка

"Самец серого волка по имени Ежка прибыл в Московский зоопарк из подмосковного центра воспроизводства редких видов животных, подведомственного столичному департаменту культуры", — говорится в релизе.

Пока Ежка находился на карантине в ветеринарном корпусе, сотрудники проводили тренинги для его адаптации на новом месте. Позже зверя поселили в вольере на старой территории, по соседству с волчицей Радой.