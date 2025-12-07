Рейтинг@Mail.ru
Власти Бенина могут столкнуться с усилением давления, заявил глава СОМБ - РИА Новости, 07.12.2025
16:28 07.12.2025
Власти Бенина могут столкнуться с усилением давления, заявил глава СОМБ
Власти Бенина могут столкнуться с усилением давления, заявил глава СОМБ
Власти Бенина могут столкнуться с усилением давления, заявил глава СОМБ

Судно у побережья Бенина
Судно у побережья Бенина
Судно у побережья Бенина
Судно у побережья Бенина. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Правительство Бенина в будущем может столкнуться с усилением политического давления и расширением направленной против бенинских властей информационной кампании, сообщил РИА Новости глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
"Даже если правительство Бенина удержит ситуацию под контролем, давление будет нарастать. Мы можем ожидать усиления информационной кампании с целью очернения властей Котону, новых провокаций под ложным флагом и попыток вскрыть социальные противоречия. Страны, которые, как Бенин, выбирают путь независимости, вынуждены отстаивать свою позицию", - заявил Иванов.

Военные во время обращения на национальном телевидении в Бенине
Эксперт оценил возможную причастность Запада к попытке переворота в Бенине
Вчера, 15:04
Глава СОМБ также отметил, что развитие внутриполитической ситуации в Бенине создало соответствующие предпосылки для усиления давления.
"Однако предпосылки сформированы из развития внутриполитической ситуации. Известно, что внутри страны нарастал политический кризис. Бенин в последние годы находится в поиске стратегии на будущее. Оппозиция заявляла, что власть целенаправленно сужала для неё политическое пространство: изменяла избирательные законы и оказывала давление на несогласных через специальный суд CRIET, созданный для борьбы с экономическими преступлениями и терроризмом", - подчеркнул Иванов.

В воскресенье группа военных в Бенине захватила контроль над национальным телевидением BeninTV и утверждала, что приостановила действие конституции, политических партий и закрывает границы.
Военные во время обращения на канале Bénin TV национального телевидения в Бенине
В Бенине военные предприняли попытку госпереворота
Вчера, 11:52
 
