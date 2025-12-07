Рейтинг@Mail.ru
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина - РИА Новости, 07.12.2025
06:40 07.12.2025
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина - РИА Новости, 07.12.2025
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина
Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России увеличилась с 67% в прошлом году до 72% в текущем за счет роста производства и... РИА Новости, 07.12.2025
экономика
россия
роскачество
вино
россия
экономика, россия, роскачество, вино
Экономика, Россия, Роскачество, Вино
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина

РИА Новости: семь из десяти проданных бутылок игристого вина были отечественными

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Шампанское . Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России увеличилась с 67% в прошлом году до 72% в текущем за счет роста производства и замещения импорта, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Российские игристые вина в общем объеме реализации на отечественном рынке занимают уже более 72%, прибавив за год примерно 5 п.п. за счет роста производства и замещения импорта", - рассказали в организации.
ЭкономикаРоссияРоскачествоВино
 
 
