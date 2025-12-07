https://ria.ru/20251207/vino-2060379812.html
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина - РИА Новости, 07.12.2025
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина
Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России увеличилась с 67% в прошлом году до 72% в текущем за счет роста производства и... РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T06:40:00+03:00
2025-12-07T06:40:00+03:00
2025-12-07T06:40:00+03:00
экономика
россия
роскачество
вино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589075274_0:168:3071:1895_1920x0_80_0_0_bb5dbe945eb466c95c58df13500ee72c.jpg
https://ria.ru/20251129/vino-2058564284.html
https://ria.ru/20251128/vino-2058304115.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589075274_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_410679ed32b672ef736655884438bcdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, роскачество, вино
Экономика, Россия, Роскачество, Вино
Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина
РИА Новости: семь из десяти проданных бутылок игристого вина были отечественными
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России увеличилась с 67% в прошлом году до 72% в текущем за счет роста производства и замещения импорта, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Российские игристые вина в общем объеме реализации на отечественном рынке занимают уже более 72%, прибавив за год примерно 5 п.п. за счет роста производства и замещения импорта", - рассказали в организации.
Там же добавили, что в январе-октябре 2025 года было выпущено 146 миллионов литров российского игристого вина, что 8,6% больше, чем годом ранее. По оценкам Роскачества
, в российской рознице в 2025 году появилось 60 новых ассортиментных позиций игристого вина и российского шампанского.
"Эксперты отмечают не только появление новых торговых марок игристых вин, но и расширение ассортимента различных типов тары - больших бутылок 1,5 литра, маленьких объемов 0,2-0,375 литра, в том числе в жестяных банках", - заключили в организации.