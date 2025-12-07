Роскачество рассказало о росте продаж российского игристого вина

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Доля отечественного игристого вина в общем объеме продаж на рынке России увеличилась с 67% в прошлом году до 72% в текущем за счет роста производства и замещения импорта, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Российские игристые вина в общем объеме реализации на отечественном рынке занимают уже более 72%, прибавив за год примерно 5 п.п. за счет роста производства и замещения импорта", - рассказали в организации.

Там же добавили, что в январе-октябре 2025 года было выпущено 146 миллионов литров российского игристого вина, что 8,6% больше, чем годом ранее. По оценкам Роскачества , в российской рознице в 2025 году появилось 60 новых ассортиментных позиций игристого вина и российского шампанского.