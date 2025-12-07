Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах заявили, что иммиграция ввергает Европу в Средневековье
18:22 07.12.2025
В Нидерландах заявили, что иммиграция ввергает Европу в Средневековье
В Нидерландах заявили, что иммиграция ввергает Европу в Средневековье
Европа превращается в средневековый континент из-за открытых границ и массовой иммиграции и рискует потерять культурную идентичность, заявил лидер нидерландской РИА Новости, 07.12.2025
2025-12-07T18:22:00+03:00
2025-12-07T18:22:00+03:00
В Нидерландах заявили, что иммиграция ввергает Европу в Средневековье

Вилдерс: Европа скатывается в Средневековье из-за иммиграции и теряет культуру

Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс
Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© AP Photo / Yves Herman/Pool
Лидер ультраправой "Партии свободы" Герт Вилдерс. Архивное фото
ГААГА , 7 дек - РИА Новости. Европа превращается в средневековый континент из-за открытых границ и массовой иммиграции и рискует потерять культурную идентичность, заявил лидер нидерландской крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс.
"Президент США (Дональд) Трамп говорит правду. Европа стремительно превращается в средневековый континент из-за открытых границ и массовой иммиграции", - написал Вилдерс в соцсети Х в воскресенье.
По его словам, если Европа не примет срочных мер и не закроет границы для нелегальных мигрантов, то рискует потерять свою культурную идентичность.
В стратегии нацбезопасности США, опубликованной 5 декабря, отмечается, что миграционная политика и ряд действий ЕС создают для Европы серьезные проблемы - от давления на суверенитет и политическую свободу до демографического спада и утраты идентичности.
Вилдерс традиционно выступает за жесткую миграционную политику: сокращение потока иммигрантов из Африки и мусульманских стран, депортацию нелегальных мигрантов и строгий контроль на границах.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
