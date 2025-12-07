https://ria.ru/20251207/vengriya-2060402908.html
На венгерскую АЭС "Пакш" прибыла новая партия российского ядерного топлива
На венгерскую АЭС "Пакш" прибыла новая партия российского ядерного топлива - РИА Новости, 07.12.2025
На венгерскую АЭС "Пакш" прибыла новая партия российского ядерного топлива
На АЭС "Пакш" прибыла очередная партия топлива из РФ, последняя в этом году, теперь запасы обеспечены до ноября 2028 года, заявил венгерский министр иностранных РИА Новости, 07.12.2025
БУДАПЕШТ, 7 дек - РИА Новости. На АЭС "Пакш" прибыла очередная партия топлива из РФ, последняя в этом году, теперь запасы обеспечены до ноября 2028 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"На АЭС "Пакш" прибыла последняя партия ядерного топлива, запланированная на этот год, так что теперь у нас достаточно запасов для работы АЭС до ноября 2028 года", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, доставка топлива из России в этом году "усложнилась в связи с геополитической ситуацией и поведением некоторых европейских стран, которые не давали разрешения, поэтому маршрут доставки пришлось несколько раз модифицировать, используя воздушный и железнодорожный транспорт".
