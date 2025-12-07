Рейтинг@Mail.ru
На венгерскую АЭС "Пакш" прибыла новая партия российского ядерного топлива - РИА Новости, 07.12.2025
12:40 07.12.2025
На венгерскую АЭС "Пакш" прибыла новая партия российского ядерного топлива
На АЭС "Пакш" прибыла очередная партия топлива из РФ, последняя в этом году, теперь запасы обеспечены до ноября 2028 года, заявил венгерский министр иностранных
На венгерскую АЭС "Пакш" прибыла новая партия российского ядерного топлива

Сийярто: Россия обеспечила АЭС "Пакш" ядерным топливом до ноября 2028 года

© Фото : АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
© Фото : АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 7 дек - РИА Новости. На АЭС "Пакш" прибыла очередная партия топлива из РФ, последняя в этом году, теперь запасы обеспечены до ноября 2028 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«
"На АЭС "Пакш" прибыла последняя партия ядерного топлива, запланированная на этот год, так что теперь у нас достаточно запасов для работы АЭС до ноября 2028 года", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
По его словам, доставка топлива из России в этом году "усложнилась в связи с геополитической ситуацией и поведением некоторых европейских стран, которые не давали разрешения, поэтому маршрут доставки пришлось несколько раз модифицировать, используя воздушный и железнодорожный транспорт".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Венгрия одобрила поставку из России оборудования реакторов для АЭС "Пакш-2"
9 октября, 11:25
 
