На венгерскую АЭС "Пакш" прибыла новая партия российского ядерного топлива

БУДАПЕШТ, 7 дек - РИА Новости. На АЭС "Пакш" прибыла очередная партия топлива из РФ, последняя в этом году, теперь запасы обеспечены до ноября 2028 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"На АЭС "Пакш" прибыла последняя партия ядерного топлива, запланированная на этот год, так что теперь у нас достаточно запасов для работы АЭС до ноября 2028 года", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.

По его словам, доставка топлива из России в этом году "усложнилась в связи с геополитической ситуацией и поведением некоторых европейских стран, которые не давали разрешения, поэтому маршрут доставки пришлось несколько раз модифицировать, используя воздушный и железнодорожный транспорт".