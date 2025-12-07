Рейтинг@Mail.ru
Поток наркотиков из Венесуэлы в США незначителен, пишут СМИ - РИА Новости, 07.12.2025
05:42 07.12.2025
Поток наркотиков из Венесуэлы в США незначителен, пишут СМИ
Поток наркотиков, которые попадают в США из Венесуэлы, незначителен, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о необходимости военных... РИА Новости, 07.12.2025
Поток наркотиков из Венесуэлы в США незначителен, пишут СМИ

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Поток наркотиков, которые попадают в США из Венесуэлы, незначителен, несмотря на заявления американского президента Дональда Трампа о необходимости военных ударов для борьбы с наркотрафиком, сообщает газета Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.
"Очень небольшая часть производимых в Венесуэле наркотиков проникает через американские границы", - пишет издание.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
СМИ: госсекретарь США Рубио вместо Украины занялся Венесуэлой
5 декабря, 09:01
Газета указывает, что основная часть поставок фентанила осуществляется в США из Мексики, а кокаина - из Колумбии.
Ранее Трамп пообещал начать бороться с наркокартелями на суше тем же способом, что и на море.
Госдепартамент США ранее призвал американских граждан немедленно покинуть Венесуэлу и избежать любых поездок в страну.
Ранее ВМС США на фоне эскалации в Карибском море подтвердили РИА Новости, что эсминец USS Thomas Hudner пополнил корабельную группировку в регионе. США 16 ноября на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Трамп вновь пообещал бить по наркокартелям на земле
04:18
 
