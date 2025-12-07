https://ria.ru/20251207/uzbekistan-2060433672.html
На востоке Узбекистана произошло третье за два дня землетрясение
На востоке Узбекистана произошло третье за два дня землетрясение - РИА Новости, 07.12.2025
На востоке Узбекистана произошло третье за два дня землетрясение
Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло в Наманганской и Ферганской области на востоке Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 07.12.2025
