На востоке Узбекистана произошло третье за два дня землетрясение
17:43 07.12.2025
На востоке Узбекистана произошло третье за два дня землетрясение
Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло в Наманганской и Ферганской области на востоке Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 07.12.2025
На востоке Узбекистана произошло третье за два дня землетрясение

ТАШКЕНТ, 7 дек - РИА Новости. Третье за последние два дня землетрясение силой до трех баллов произошло в Наманганской и Ферганской области на востоке Узбекистана, сообщает пресс-служба МЧС страны.
"В Наманганской и Ферганской областях в 16.31 (14.31 мск - ред.) произошло землетрясение. Толчки составили около двух-трех баллов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале МЧС.

Эпицентр землетрясения находился в Папском районе Наманганской области в 135 километрах на юго-восток от Ташкента.
В субботу в том же месте были дважды зафиксированы толчки: в 2.04 (00.04 мск) и в 18.19 (16.19 мск) силой до трех баллов. Сообщений о разрушениях и пострадавших также не поступало.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В американском штате Аляска произошло сильное землетрясение
