В Германии обратились с резким призывом к Зеленскому из-за территорий
19:40 07.12.2025 (обновлено: 19:41 07.12.2025)
В Германии обратились с резким призывом к Зеленскому из-за территорий
В Германии обратились с резким призывом к Зеленскому из-за территорий
У Зеленского нет иного выбора, кроме как принять территориальные уступки в качестве основы для переговоров, пишет Der Tagesspiegel. РИА Новости, 07.12.2025
В Германии обратились с резким призывом к Зеленскому из-за территорий

Tagesspiegel: Зеленский должен принять территориальные уступки

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. У Зеленского нет иного выбора, кроме как принять территориальные уступки в качестве основы для переговоров, пишет Der Tagesspiegel.
"Зеленский загнан в угол: ему нужно идти на переговоры сейчас", — отметил автор статьи.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Ответ Трампа Путину вызвал переполох на Западе
Вчера, 18:40
В материале также говорится, что переговорные позиции Зеленского ослаблены из-за коррупционного скандала и неудач на фронте, в том числе из-за потери важных населенных пунктов, падения морального духа военнослужащих и увеличения числа дезертиров.
Автор выразил мнение, что в случае отказа от переговоров Зеленскому придется полагаться только на помощь Европы, что может привести к продолжению конфликта, еще большему ослаблению Киева и ухудшению его переговорных позиций.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Возьмут Банковую". На Украине сообщили плохие новости Зеленскому
Вчера, 15:55
 
В мире Киев Германия Василий Небензя Дмитрий Песков Россия ООН Дело Миндича Владимир Путин Мирный план США по Украине
 
 
