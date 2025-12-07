МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. У Зеленского нет иного выбора, кроме как принять территориальные уступки в качестве основы для переговоров, пишет Der Tagesspiegel.
"Зеленский загнан в угол: ему нужно идти на переговоры сейчас", — отметил автор статьи.
В материале также говорится, что переговорные позиции Зеленского ослаблены из-за коррупционного скандала и неудач на фронте, в том числе из-за потери важных населенных пунктов, падения морального духа военнослужащих и увеличения числа дезертиров.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
