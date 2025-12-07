Рейтинг@Mail.ru
Клинтон предрекла политические изменения в США
13:33 07.12.2025 (обновлено: 16:58 07.12.2025)
Клинтон предрекла политические изменения в США
Клинтон предрекла политические изменения в США
Клинтон предрекла политические изменения в США

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в воскресенье предрекла некие политические изменения в стране, не уточнив при этом их суть.
"Я думаю, мы будем наблюдать множество политических изменений", — заявила Клинтон во время одной из сессий Дохийского форума, рассуждая о причинах поражения демократов в президентских выборах 2024 года.
При этом политик не пояснила, в чем видит суть предстоящих изменений.
