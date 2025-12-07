https://ria.ru/20251207/usa-2060408602.html
Клинтон предрекла политические изменения в США
Клинтон предрекла политические изменения в США - РИА Новости, 07.12.2025
Клинтон предрекла политические изменения в США
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в воскресенье предрекла некие политические изменения в стране, не уточнив при этом их суть.
Клинтон предрекла политические изменения в США
Хиллари Клинтон предрекла множество политических изменений в США